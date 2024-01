Már a félkész munkába is beleköt az internet hangosabb része

A félkész marosvásárhelyi kerékpárút kellős közepén maradtak a villanyoszlopok. Ezt könnyen kiszúrták és szóvá is tették a városlakók. Nyugalom – a munka még nincs befejezve.

A közösségi oldalon gyorsan terjedt az a bejegyzés, amely megmutatja, hogy Marosvásárhelyen a kerékpárút kellős közepén maradtak a villanyoszlopok. A hozzászólok cifrábbnál cifrább jelzőkkel illetik a városvezetést, a kivitelezőt, és azt is kifejtik, hogy tulajdonképpen nincs is szükség kerékpárútra Marosvásárhelyen.

A fényképet készítő csak azt felejtette el leírni, hogy a Dózsa György utca teljes felújítása még korántsem fejeződött be. A kerékpárútból is mindössze néhány méter készült el, a járdából semmi, és tavaszig nem is folytatják a munkálatokat.

Florian Modovan, a városháza közterületekért felelős igazgatóságának a vezetője a kerékpárútról elmondta, hogy