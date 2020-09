Magyarzsákod: zsákfaluból ritkán indul két irányba az út

Gyulakuta felé hamarabb tágult a látóhatár, szélesedett ki az út. Néhány éve, Zsákodra menet mi is ezt választottuk. Na, de Vécke után az a bakarasznyi köves út, végeérhetetlennek tűnt. Sötétben, visszafelé még annál is hosszabbnak. Amikor Balázs Sándor unitárius lelkésztől, aki önkéntes falugondnoki szolgálatot is teljesít, hallottuk, hogy egy óra alatt ott leszünk Zsákodon, hitetlennek tűnt. Aztán átsuhantunk a községközponttól, Véckétől a zsákod-végi falutábláig tartó, világító útburkolatú vadonatúj műúton.

„A régi magyar világból való”, gyönyörű vidéken átvezető szerpentines utat mi is kipróbáltuk. Helyi vezetőnk büszkén emlegette Hegedűs Sándort, akinek emlékszobát is berendeztek a maiak az unitárius parókia udvarán álló épületben. Az erdei útról viszont tudják, nem ilyen volt új korában. Járható, de egy kis közös akarattal átjárhatóbb lenne a megyehatár. Hogy mikor? Egy jó futamodásnyi, némi kapaszkodásnyi a távolság.

Vallja: aki falun született, megszokta, hogy verejtékesebben kell dolgozni. Ő maga nem volt el a faluból. 73 évesen is traktorozik. Tapasztalata: aki szeret dolgozni és azt a munkát végzi, amit jó kedvvel tesz – ha nincs természeti csapás – kijövedelmező. Négy gyermeke Segesváron él, de ottlétünkkor is mindannyian otthon voltak két éve megözvegyült édesapjuk takaros és virágos udvarán. Az elmenni vagy maradni kérdés Domi bácsi szerint attól függ, ki hogyan ragaszkodik a faluhoz; a határhoz, ahol gabonát tud termelni és munkájának van eredménye. Az aszfaltozás reményt hozott a faluba.

Bajnoczki Domokos bácsi, a katolikus egyházközség – amelyet oldallagosan látnak el Véckéről – gondnoka. Fájlalja, hogy nem kerül gazda a régi katolikus iskolának, amely fénykorában a környék büszkesége volt. Bárki mással is beszéltünk, kiemelték: Orbán Balázs is foglalkozott vele a Székelyföld leírásában. Domi bácsi meggyőződése, hogy

Hegedűs Tivadar szeme csillog, amikor az új útról kérdezzük. „Hátha meglendül a falu. Eddig vertük szét az autót. Nehezen mentünk el itthonról. Most mindössze fél órányira van Marosvásárhely, Segesvár is. Arany nekünk az aszfalt. Hátha költöznek is vissza, gyarapodjon a falu!” Feleségével ők a visszatelepedők közé tartoznak. A család 1977-2010 között Segesváron lakott. Építész-gépészként aztán háztartási gépjavítóként dolgozott. Most ugyanabban a házban laknak, ahol született. „Vékonyan gazdálkodnak”, állatokat tartanak.

Jó itt élni!

Hegedűs Béla alpolgármester, az unitárius egyházközség gondnoka előrelépésnek érzi az aszfaltozást. Rossz, köves út volt, harminc éve várnak erre.

Az elidősödő település lakosaiba önbizalmat csöppentett. Jó itt élni ebben a faluban!

– fogalmazott. A helybéli hitelével biztosít: „Szemmel láthatóan megváltozott a falu arcképe.” Bízik benne, hogy felszámolódik az elhanyagoltság és a természetes közeg magához húzza a városiakat is.

A járványhelyzet és a karantén is bebizonyította, jó és könnyebb ilyenkor falun élni.

Magyarzsákodon forgatják az első magyar filmet Jézus életéről Poór István rendező önerőből készít filmet Jézus életéről a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra, amelynek helyszíne a szépséges völgyben megbúvó falu Maros megyében. Hasonló személyes vállalással készítette el A funtineli boszorkány című játékfilmet. Poór István rendező önerőből készít filmet Jézus életéről a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra, amelynek helyszíne a szépséges völgyben megbúvó falu Maros megyében. Hasonló személyes vállalással készítette el A funtineli boszorkány című játékfilmet.

Mivel az első magyar Jézus élete-film forgatása a helyszínen zajlott, úgy érezte: ünnepelnek. Az elhagyatott, háttérbe szorított, 230 lelkes falu népével együtt felemelőnek érzi és

büszkék is arra, hogy ők lesznek honi tájaik szereplői az Eucharisztia című produkcióban.