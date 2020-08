Magyarzsákodon forgatják az első magyar filmet Jézus életéről

Pásztorbottal és kiváló humorral vezényelte kisded nyáját Poór István filmrendező. A Miatyánk-jelenetének helyi felvételére összegyülekezett a falu mozgásképes apraja-nagyja. Nem számított a dologidő, az augusztus végi verőfény, pillájuk se rebbent, ha úgy kívánta a rendező. Ági néni, a 87 éves helybéli statiszta is odaszánta az idejét, hogy hallhassa Jézusunktól a Miatyánkot – számára „természetes”, minden vasárnap ott van templomban. Ugyanaznap vették fel Jézus főpapi imáját is.

Az Erdélyi Szövetség segíti a film létrejöttét, és papokat is ajánlottak a rendezőnek, köztük Balázs Sándort. A helyhez és embereihez ragaszkodó unitárius lelkész nagyon szerette volna, hogy a filmet falujukban forgassák. Poór István is megtapasztalta, mennyire szerethetők a falu lakói, kedves fogadtatásban részesültek. „Nem is volt min gondolkodni!” – summázta. Mindannyian nagyon szeretnek ott lenni, a táj is lenyűgöző.

A forgatókönyvet Poór István írta János evangéliuma és az ismeretlen szerzőtől származó, néha Pál apostolnak vagy egy tanítványának tulajdonított Zsidókhoz írt levél alapján, melyet a jánosi evangélium folytatásának érez.