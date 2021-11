Leszállóágban a negyedik hullám Hargita megyében, de év elején jöhet az ötödik

Hargita megye kizöldült. A lakosságnak ugyanakkor mindössze a 26,14 százaléka van teljesen beoltva • Fotó: Beliczay László

A halálozási statisztika élmezőnyében Románia a második helyen áll abban az EU-s statisztikában, amely az átoltottsági ráta és a Covid-elhalálozási adatok közti összefüggésre mutat rá. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai alapján az Európai Bizottság közzétett egy grafikont, amely a 27 EU-tagország átoltottsági, és lakosságarányos elhalálozási adatait mutatja be. Ezen Románia az utolsó előtti helyen áll a második legalacsonyabb átoltottsági aránnyal (43%) és a második legmagasabb halálozási rátával (267/1 millió/14 nap, azaz 267 haláleset jutott egymillió lakosra az elmúlt 14 napban). Ennél rosszabb adatai csak Bulgáriának vannak EU-szerte. Az élen álló országokban 90 százalék fölötti az átoltottság aránya a felnőtt lakosság körében, és olyan is van köztük (Málta), ahol egy Covid-haláleset sem történt az elmúlt két hétben.

– fogalmazott Tar Gyöngyi. Felhívta ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy a kutatások egyértelműen igazolták már, hogy a cukorbetegség, a szív-érrendszeri, illetve onkológiai betegségek nagyon megnövelik a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának vagy fatális kimenetelének a rizikóját, és ugyanez a helyzet azok esetében is, akiknek stroke-ja volt.

Ha az oltásra jogosultak körére vetítjük ki ezt a számot, akkor az arány ugyan magasabb, 35,4 százalékos, de ez az adat nem mérvadó, ugyanis a gyerekek is elkaphatják és tovább is adhatják a fertőzést, ezért a teljes lakosságra mért adat a releváns – hangsúlyozta Tar Gyöngyi. Az átoltottságot tekintve Hargita megye hátulról számolva a hetedik az országos listán.

„Annak örvendünk, hogy decemberben sok szabadnap van, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy csendesedjen a járványhelyzet. Mivel ezek otthonülős napok, ezek a rövid vakációk is csökkentik a vírus átadásának a lehetőségét.

A települések közt azonban több is akad, ahol jócskán 2 ezrelék fölött van még a mutató, de olyan is, ahol 0 – utóbbiakon tehát egy igazolt megbetegedés sem történt az utóbbi 14 napban. Tizenkét olyan helység van, ahol 3 ezrelék fölött van még a mutató, jelenleg Székelyderzs községben a legmagasabb (5,86 ezrelék) ez a szám, majd Gyergyóvárhegy (5,62) következik a sorban, illetve Székelyandrásfalva (4,93), Salamás (4,21), Homoródszentmárton (4,06), Bélbor (3,90), Fenyéd (3,68), Etéd (3,59), Gyergyótölgyes (3,43), Csíkszentdomokos (3,22), Gyergyószentmiklós (3,08) és Maroshévíz (3,01). A skála másik végén négy község – Karcfalva, Lövéte, Csíkrákos és Kányád – van, ezekben 0 ezrelékes a fertőzési ráta, tehát egy igazolt megbetegedés sem történt ezeken a településeken az elmúlt 14 napban, ugyanakkor még további 16 olyan település van, ahol 1 ezrelék alatti a fertőzöttségi mutató. A megyeközpontban 2,08-as, Székelyudvarhelyen pedig 1,40-es értéket mutat a ráta.

A Románia esetében bemutatott összefüggések természetesen Hargita megyében is megmutatkoznak. „Kicsiben is érzékeljük ezt, a konkrét kórházi helyzet is ezt mutatja. Az intenzíven ápolt betegek nagy része, mintegy 95 százalékuk beoltatlan, tíz beteg közül nagy ritkán akad egy, aki be van oltva, de többnyire még ennél az egynél is nagyobb esély van a túlélésre, mint a beoltatlanok esetében. Az összefüggés egyértelmű, ezt látjuk kicsiben a kórházainkban, és látjuk nagyban is világszerte: ahol alacsony az átoltottság, ott nagyarányú a halálozás.

A nálunk fejlettebb országokban, ahol nagyobb az egészségtudatosság, ott egyértelműen nagyobb az átoltottsági arány és kevesebb a halálozás, és ez nem egynek a példája – amire azt lehetne mondani, hogy véletlen egybeesés –, hanem gyakorlatilag minden megvizsgált ország példája ezt igazolja

– kommentálta a grafikon adatait Tar Gyöngyi.