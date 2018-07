Lepontozott háromszéki dolgozatok: a romántanár szerint nem számított a nemzetiség

Egy dolgozat, két értékelés. Visszhangosak az idei eredmények. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Nem szempont, hogy ki milyen nemzetiségű, vagy milyen anyanyelvű, a lényeg az, hogy jól tudjon írni, pontosan használja a nyelvet, helyesen fogalmazzon. Az érettségi dolgozatokat javító tanárokat csak ez érdekelte, a javítókulcsot használva értékelték a munkákat, adták a jegyeket – mondta el lapunknak Rațiu Bogdan román nyelv és irodalom szakos tanár, az érettségi dolgozatokat javító bizottság tagja.

Döbbenet: 2,6-osról 6-osra javították az érettségiző dolgozatát A fellebbezések után beigazolódni látszik a háromszéki érettségiző diákok és tanáraik gyanúja, miszerint Vásárhelyen lepontozták a román dolgozataikat. Az óvást követően hatvan diáknak több mint másfél ponttal nőtt a jegye, de olyan is előfordult, hogy 3–4 ponttal kapott jobb értékelést. A fellebbezések után beigazolódni látszik a háromszéki érettségiző diákok és tanáraik gyanúja, miszerint Vásárhelyen lepontozták a román dolgozataikat. Az óvást követően hatvan diáknak több mint másfél ponttal nőtt a jegye, de olyan is előfordult, hogy 3–4 ponttal kapott jobb értékelést.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a román dolgozatokat javító tanárok megőrzik-e objektivitásukat, amikor magyar anyanyelvű diákok dolgozatait javítják, befolyásolja-e őket az, ha rájönnek, hogy a tanuló nem román nemzetiségű. A Bolyai Farkas Gimnáziumban is tanító tanár érdeklődésünkre elmondta,

nem volt annak jelentősége, hogy ki milyen anyanyelvű, teljesen semleges volt számukra az etnikai hovatartozás, a pontosságra, a nyelv helyes használatára, a helyesírásra mindenkinek egyformán kell törekednie, és ezt tartották csak szempontnak a javításkor.

Hogy az idén többen is elégtelent kaptak románból, azzal magyarázta a tanár, hogy változott a javítókulcs, de nem mondható szigorúbbnak, vagy részrehajlónak a javítóbizottság. „Én is magyar diákokat tanítok a Bolyaiban, és én is izgultam az érettségi vizsga miatt, átéltem azt a stresszt, amit mindenki” – tette hozzá Rațiu Bogdan.

Az írásbeli érettségin a tanuló felírja a nevét a dolgozat lapjára, de leragasztja, és a javító tanár nem láthatja, hogy kinek a dolgozatát javítja. Hasonlóképpen járnak el az óvást követő újrajavításkor is – magyarázta érdeklődésünkre Mátéfi István, a Bolyai-iskola igazgatója, aki elmondta,

a tanfelügyelőségen újból leragasztják a neveket, illetve az első javítást és az elsőre adott jegyet sem láthatja a következő javítóbizottság, így azok is a teljes objektivitás alapján osztályozhatnak.

„Matematikatanárként többször javítottam én is vizsgadolgozatot. Arra szoktak törekedni, hogy a magyar gyerekek dolgozatait lehetőleg magyar tanárok javítsák. Ha mégis megtörténik az, hogy egy-egy magyar anyanyelvű tanuló dolgozata román tanárhoz kerül, akkor a román kollégák segítséget szoktak kérni, ha valamit nem értenek” – magyarázta az igazgató, aki

nem tapasztalt soha rosszindulatot román kollégái részéről.

Mátéfi István lapunknak elmondta azt is, hogy véleménye szerint nem tesz jót a közösségnek, illetve a következő generációknak sem, ha a megyék vagy az iskolák között „háborút” indítanak. „Mert akkor várható lenne, ha majd Maros megyei dolgozatokat javítanak Kovászna megyében, akkor azokat is lepontozzák?” – tette fel a kérdést az igazgató. Mátéfi úgy látja, valóban voltak az óvások után változások, javulások, ami a jegyeket illeti, de nem annyira kirívóan, hogy erre most valamilyen etnikumközi magyarázatot kellene keresni.