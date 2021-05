Lelkiekben is készüljünk a zarándoklatra

Pünkösd az egyház születésének, de mindenek előtt a harmadik isteni személynek, a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Csíksomlyón Pünkösd ünnepe összefonódott a csíksomlyói fogadalmi búcsúval. Idén, a járványügyi szabályok betartásával, megtarthatják az ünnepi búcsús szentmisét a nyeregben. Az ünnepről, a búcsút megelőző előkészületekről, a zarándoklat lényegéről, illetve arról is beszélgettünk Urbán Erik ferencrendi szerzetessel, az erdélyi ferences rend tartományfőnökével, hogy miként tud megerősíteni a búcsújárás. Kérdezett Péter Beáta.

• Fotó: Veres Nándor

„Az Úrjézus az utolsó vacsorán megígérte az apostoloknak, hogy az Atyától elküldi a Szentlelket, a harmadik isteni személyt. Pünkösd ünnepe a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek az ünnepe” – fogalmazott Urbán Erik.

Mint mondta, Csíksomlyón összefonódott pünkösd ünnepe a csíksomlyói fogadalmi búcsúval. Pünkösd szombatján fogadták meg az ősök, hogy minden pünkösd szombatján eljönnek ide Csíksomlyóra és hálát adnak a hitükben való megmaradásért. Ezért is szoktuk mondani, hogy bár itt nem volt jelenés, de a csíksomlyói segítő Szűzanyának az üzenete ez, hogy tarts ki a hitedben, tartsd meg a hitedet.

A két ünnep kiegészíti egymást.”

Arra is kitért, hogy annak, aki zarándoklatra megy, van egy felajánlása, egy hálaadás, kérés, amiért elvégzi a zarándoklatot, és sorban teljesíti a búcsújárás elnyerésének a feltételeit: elzarándokol a kegyhelyre, elvégzi a szentgyónását, megvallja a hitét, az egyházhoz való tartozását, imádkozik a Szentatya szándékára, szentáldozáshoz járul.

„Teljesíti a feltételeket, de ugyanakkor ott van a közbenjáró imádság, nemcsak önmagukért, hanem mindazokért, akiket magával hoz a szívében a zarándok, azokért is felajánlja. És ezzel a felajánlással lelki hátteret biztosít azok számára, akikért ő kifejezetten imádkozik a búcsú alkalmával. De ott van a tömegélmény, amikor is több tízezren, százezren veszünk részt a szentmisén, ugyanabba a liturgiába kapcsolódunk be, ugyanazokat az énekeket énekeljük, ugyanarra az oltáriszentségre, az Úrjézusra tekint rá a sok zarándok, és ez a tömegélmény ad egy óriási erőt.

Erőforrás az, hogy sokan vagyunk, egyek vagyunk, összetartozunk, megvalljuk azt, hogy az egyház egy nagy közösség, amely összegyűl az egyes zarándokhelyeken.”

Azok, akik nem tudnak eljönni a csíksomlyói búcsúra, bekapcsolódhatnak a pünkösdszombati ünnepi szentmisébe, például a Duna Televízió, az erdélyi Mária Rádió és a Marosvásárhelyi Rádió segítségével, valamint a kegyhely Youtube-csatornáján is közvetítik a misét. Ugyanitt a búcsús programokba is be lehet kapcsolódni.

„Akik nem tudnak eljönni, már otthon imádságos lelkülettel készüljenek a pünkösdszombati búcsúra. Akár a család, a kisebb közösségek is összegyűlnek és együtt imádkoznak. Úgy, ahogy az apostolok Máriával együtt várták a Szentlélek eljövetelét. Fontos, hogy ne csak fizikailag készüljünk a zarándoklatra, hanem még fontosabb ennél, hogy lelkileg is készüljünk rá, és ha lelkileg nyitottak vagyunk a Jóistenre és az Ő ajándékaira, akkor sokkal többet fogunk kapni, mint amennyit várunk vagy remélünk” – mutatott rá Urbán Erik.