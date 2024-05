Lejárt szavatosságú hús, romlott gyümölcs – büntetett a fogyasztóvédelem

Noha komoly személyzethiánnyal küszködnek, számos élelmiszerboltot ellenőrzött az elmúlt időszakban a fogyasztóvédelmi hatóság Hargita megyében, és találtak is problémákat az egységek egy részében. Majdnem hatvanezer lejre bírságolta meg a szakhatóság a kihágáson ért üzleteket.

találtak lejárt szavatosságú, valamint címke nélküli termékeket, továbbá egyes boltokban nem tartották be az előírt tárolási hőmérsékletet.

A fogyasztóvédelmi felügyelőség ugyanakkor javaslatokat is közölt, amelyeket érdemes betartani gyümölcsök és zöldségek vásárlásakor.

Zöldséget és gyümölcsöt forgalmazó boltokat is ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság az elmúlt időszakban. Ezek közül kettőben tapasztaltak komolyabb problémákat – romlott, elszíneződött, penészes zöldségek, gyümölcsök –, amelyek miatt összesen 15 ezer lejre bírságolták meg az érintett két üzletet.

Ha ezekre vonatkozó figyelmeztetés van a termék csomagolásán, a gyümölcs héja nem fogyasztható, és meghámozása után alaposan kezet kell mosni. Nem szabad megvásárolni azokat az előre csomagolt termékeket – tanácsolja a fogyasztóvédelem –, amelyeknek a csomagolása sérült, és amelyeknél felmerül a gyanú, hogy a csomag tartalma is sérült, vagy a termék nettó mennyisége a címkén feltüntetetthez képest megváltozott. Érdemes ellenőrizni a piacon vagy a szupermarketben vásárolt termék nettó mennyiségét a mérlegeken. Eltérés esetén tájékoztassa a kereskedőt vagy a kereskedőt, és ha nem sikerül békésen megegyezni vele, akkor a vevő az anpc.ro oldalon panaszt tehet egy űrlap kitöltésével – tájékoztat a szakhatóság. Emellett

azt is javasolják a fogyasztóknak, hogy mindig tartsák meg a vásárlást igazoló nyugtát, hogy indokolt esetben panaszt tudjanak tenni a termékre.

A termékárakat illetően azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy ellenőrizzék, a polcokon feltüntetett árak megfelelnek-e a nyugtán szereplő áraknak. Érdemes ugyanakkor a promóciókat is ellenőrizni: az egy mértékegységnél (kg, darab, stb.) nagyobb mennyiséget tartalmazó csomagok esetében a csomag kedvezőbb áru kell legyen a termék egységáránál. Zöldségek és gyümölcsök esetében azok frissességét, épségét is tanácsos ellenőrizni – ezzel kapcsolatban a fogyasztóvédelem azt is javasolja, hogy inkább a helyi termelőktől származó termékeket válasszanak a fogyasztók, semmint a messziről importáltakat.