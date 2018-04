Lehetőség, hogy a hegyek között is megtermelhessék a háztájit

Caritas Vidékfejlesztés és partnerszervezete, a svájc iMythen-Fonds. Fóliaházak építéséhez nyújtanak támogatást a településen, palántákon és vetőmagokon kívül szakmai tanácsadást is biztosítanak azoknak, akik vevők a kezdeményezésre. Az első melegházat pénteken építették fel Háromkúton.

Pénteken épült meg az első fóliaház. További tíz darabot szerelnek össze az elkövetkező napokban • Fotó: Lukács Géza

Nem kell bejönni a gyergyószentmiklósi piacra egy kiló paradicsomot, uborkát megvenni, hanem ott, azon a hideg vidéken is ezeket a zöldségeket meg tudják termelni, ezáltal az erre szánt pénzt egyébre is tudják költeni

– közölte Kémenes László, a Caritas Vidékfejlesztés munkatársa. A „fóliaházas projekt” is az említett gondolat mentén született meg – tette hozzá.

Többségében magyar közösségről van szó, fontos, hogy megőrizzék hagyományaikat, szokásaikat. Sajnos, az elvándorlás itt is probléma, azért szeretnénk minél több segítséget nyújtani, hogy a fiatalok itthon maradjanak. Több képzést is szerveztünk már a településen, ezekből született aztán az az elgondolás, hogy

Konyhakerti növények termesztését szeretné segíteni a szervezet, mi több, a melegebb éghajlatot igénylő paradicsom, uborka megtermesztéséhez is segítséget nyújtanak: fóliaházak építését támogatják.

Bizakodva a sikerélményben

„Pénteken felépítettük az első fóliaházat. Nagyon jó hangulatú kaláka volt. Azok a helyiek segítettek, akik részt vesznek a projektben, és saját udvarukon, kertjükben maguk fogják megépíteni a melegházakat az elkövetkező napokban” – mondta el lapunknak a szárhegyi Lukács Géza. Beavatott, őt gazdálkodóként, kertészként keresték meg a Caritas Vidékfejlesztés munkatársai, szakmai segítséget kérve tőle.

Háromkút huzatos hely, kevés termőterülettel. A talaj kötött, agyagos, viszont a rá hordott istállótrágya miatt alkalmas a zöldségtermesztésre. Van hely, ahova belesüllyedtem, olyan finomra fel van javítva a föld. Kellő információk birtokában és odafigyeléssel biztos, hogy eredményesen fognak tudni kertészkedni a helyiek

– mondta Lukács Géza. Üdvözli a Caritas kezdeményezését. Hangsúlyozza, a fóliaházakban való kertészkedést a háromkútiak is megtapasztalhatják, megízlelhetik, milyen a házilag termesztett, frissen szedett zöldség, és nem kell többé gondjuk legyen arra, hogy a beszerzést, fuvarozást a falugondnokra bízzák.

Nem mellesleg, pénzmegtakarítást is jelent a háztáji előállítása

– emelte ki a gazda. A háromkútiak életvitelét sem fogja felborítani a kertészkedés, a kaszálást és a vele járó teendőket nem kell majd megszakítsák vagy hanyagolják azért, mert éppen öntözni kell; a fóliaházakat csepegtető öntözőrendszerrel szerelik fel. „Annyi lesz a dolguk, hogy elfordítsák a vízcsapot – mutatott rá Lukács Géza. Elmondta, hogy

kísérletképpen a melegházak mellé kialakított kiskertekbe, a vetemények mellé néhány paradicsompalántát is ültetnek, „olyan fajtát, ami hideg vidéken már bizonyított”.

Ezzel az a cél, hogy azok is kedvet kapjanak a paradicsomtermesztéshez, akik nem szeretnének fóliaházat építeni az udvarukra. „A lényeg, hogy kedvet kapjanak az emberek. Ha lesz sikerélmény, valószínű, hogy akár még egy fóliaházat is összeeszkábálnak maguknak. Az a fontos, hogy vegyék észre, meg lehet csinálni” – fogalmazott a szárhegyi gazda.

Bővíthető a program

A programba jelentkezéses alapon kapcsolódott be a tizenegy család – tudtuk meg. Valamennyien vállalták, hogy gondozzák, ápolják a fóliaházakat, betartják a szakemberek tanácsait. Szakmai segítséget már kaptak és a továbbiakban is kapnak Lukács Géza mellett egy svájci kertésztől is.

Ha sikeresnek bizonyul ez a kezdeményezés, és lesz még jelentkező, nem kizárt, hogy tovább bővítjük a programot, de először látni kell, hogy hogyan alakul ennek a 11 fóliának a sorsa

– szögezte le a Caritas Vidékfejlesztés munkatársa. Kémenes László közölte továbbá, hogy az ütemterv szerint a 11 fóliaház május közepéig kell felépüljön. A gazdák segítséget kapnak az összeszerelésnél, de a munka dandárját ők kell elvégezzék. A palántákat támogatásba kapják, ezeket május második felében ültetik majd el szakember koordinálása mellett.