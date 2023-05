Lehet ízletesebb a kórházi koszt? – kiderül egy országos vetélkedőn

Merész ötlete támadt pár évvel ezelőtt a segesvári városi kórház vezetőjének, aki elhatározta, hogy változtat a kórházi ételeken, étkezési szokásokon. A kísérlet eredményes volt, és megosztotta másokkal is, így a hétvégén az ország különböző egészségügyi intézményei mutatják be újragondolt menüiket, és versenyeznek a helyezésekért.

a kórházak konyháit hosszú évtizedek óta nem újították fel, így nemcsak olyan szakemberekre volt szüksége, akik értették, hogy mit szeretne és hajlandók voltak segíteni, hanem felszerelésre, konyhai gépekre is.

Nem egyszerű új ételeket bevezetni, újítani, hiszen be kell tartani a tápértékre, összetételre vonatkozó szigorú előírásokat. Arról nem beszélve, hogy a betegek is nyitottak kell legyenek az újdonságokra, ezen a téren is mentalitásváltásra van szükség.