Látványos bővítésekre készülnek a marosvásárhelyi reptéren

A mostaninál kétszer több utas fogadását teszi lehetővé az új beruházás • Fotó: Haáz Vince

A 150 millió lejes (30 millió eurós) beruházással olyan fejlesztéseket végeznek a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amely elősegíti a forgalom növekedését, az utasszám emelkedését – reménykedik Peti András igazgató, aki érdeklődésünkre elmondta,

az utasfogadó bővítése kétszer több utas kiszolgálását teszi majd lehetővé, a repülőgép-parkolóban pedig – amely eddig csak két gép befogadására volt elégséges – a bővítés után öt gép tud állomásozni.

Ugyanakkor egy tűzoltószín megépítésére, három tűzoltóautó, egy gyors beavatkozású kocsi és egy rohammentő megvásárlására, az emeleti térben pedig a tűzoltók számára edzőterem és pihenők berendezésére 20 millió lejt kaptak.

Felkészültek a lehetőségre

A repülőtér igazgatója a Székelyhonnak elmondta, az európai uniós támogatást 2023. december 31-ig kell felhasználniuk. Ez nem jelent problémát, amennyiben a meghirdetett közbeszerzési eljáráson nem nyújtanak be óvást. Peti András arról is beszámolt, hogy a pályázatokkal már korábban készültek, így például a biztonsági ellenőrző berendezés beszerzése már folyamatban van, illetve a tűzoltószín megépítésének is elkészült a feladatfüzete. „Hamarosan kiírjuk a pályázatokat, és amint lejárnak, hozzá is fogunk a munkálatokhoz” – hangsúlyozta Peti.

Ami az utasforgalom növelését illeti, a reptérigazgató fellendülést vár a következő időszakban. A jelenleg Marosvásárhelyről járatokat működtető WizzAir légitársasággal folyamatosan tárgyalnak újabb úti célok bevezetéséről, ahogy

abban is bíznak, hogy a moldovai HiSky légitársaság is visszatér tavasztól.

Az Air Bucharest charterjáratok indítására készül Marosvásárhelyről, illetve az Air Connect is különböző városokat szeretne megcélozni rendszeres járataival – Marosvásárhely nyitott ilyen irányú megkeresésekre.

Mint kedden megírtuk, Sorin Grindeanu miniszterelnök-helyettes, szállításügyi miniszter és Peti András, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér igazgatója aláírták a reptér eddigi legnagyobb beruházásának elindítását.