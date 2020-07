Látványos beruházást fejezett be a Hunguest Hotel Fenyő (x)

A koronavírus-járvány és a megfékezése érdekében hozott intézkedések az élet minden területére kihatottak, de kiváltképpen a turizmust érintették. A Hunguest Hotel Fenyő is bezárni kényszerült, de ebben az időszakban is folytatódott a nagyszabású építkezés, amely során teljesen megújult és jelentősen kibővült.

A Hunguest Hotel Fenyőben javában zajlanak az előkészületek a remélt nyitásra

Ezekkel az átalakításokkal, bővítésekkel a négy csillag eléréséhez minden kritériumot teljesítettünk. A vendéglőnk már most elérte ezt a fokozatot.” Hozzátette, reménykednek, hogy hamarosan nyithatnak és a vendégek mihamarabb igénybe tudják venni a szolgáltatásaikat.

„Eredetileg úgy terveztük, hogy a működésünkkel párhuzamosan zajlanak majd az építkezési munkálatok, de mivel jött ez a helyzet, ki tudtuk használni ezt az időszakot, hogy csak erre koncentráljunk. A konyhát is teljesen felújítottuk, bővítettük, átalakítottuk, új gépekkel, eszközökkel szereltük fel. A világítás, klíma, belső berendezés – asztalok, székek, különböző berendezések –, a dekoráció is teljesen új.

Esküvők, konferenciák megfelelő helyszíne

A bővítéssel az emeleten egy olyan multifunkcionális jellegű konferencia- és rendezvényközpont épült, amely esküvők, rendezvények, konferenciák helyszíne tud lenni.

Esküvői helyszínként közel 350 vendég befogadására is alkalmas a terem, stílusos és elegáns berendezéssel, szakmailag felkészült felszolgálókkal, hagyományos és új menükombinációval, amely megfelel a mai igényeknek.

Ugyanakkor helyet kap itt a 220 fő befogadására alkalmas Laurus plenáris terem, 21. századi technikával felszerelve. Ebből igény szerint három külön terem alakítható: egy 100 fős és két 45-45 fős terem. De természetesen, a már meglévő 80, illetve 24 fő befogadására alkalmas Salvia és Mentha termeket is igénybe lehet venni. Nagy előnye a most kiépített termeknek, hogy a járványügyi szabályokat betartva is helyet tudnak adni nagyobb rendezvényeknek.

Lazítás, feltöltődés a spa-ban

A wellnessközpont is jelentősen kibővült: egy 85 négyzetméteres, 1,2 méter mély, feszített víztükrű medence, sós dézsa, ásványvizes dézsa, infraszauna, szauna, sószoba, gőzkabin, kinti rönkszauna áll a lazítani, feltöltődni vágyók rendelkezésére. A már meglévő, jól ismert, klasszikus lávaköves-, aromaterápiás-, gyertya, csokoládé testpakolás és masszázsok mellett újdonságként a Thalgo Thalasso termékcsalád terápiás kezeléseivel várják a vendégeket, mely tengervíz és tengeri algák koncentrált felhasználásával teljes érzékszervekre ható élményt kínál, energiát és harmóniát nyújtva a testnek és léleknek.