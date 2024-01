Lassultak ugyan, de folytatódnak a nagyberuházások

Nagy lendülettel kezdődött a tavalyi esztendő Maros Megye Tanácsánál: sok terv és beruházási szerződés volt. De aztán lelassultak a fejlesztések, és a pályázati pénzek lehívása is megtorpant.

A tanácselnök hangsúlyozta, hogy a Maros megyei, kormányon lévő politikusok, parlamenti képviselők és szenátorok össze kellene fogjanak, hogy minél több beruházást hozzanak a megyébe, de az elmúlt félévben nem ez történt. „Hátha most, a választási évben, másképp lesz” – fejezte ki reményét.

a Transilvania repülőtér utastermináljának és parkolójának bővítését, amely jelenleg is zajlik, és idén nyáron a charterjáratok indulására kész lesz.

De szintén idén zárul a marosvásárhelyi Kultúrpalota felújítása is. Péter Ferenc ennek kapcsán megemlítette, hogy az utolsó métereken kiderült, a bejáratnál megrepedtek az oszlopokon lévő kőlapok, így azokat is ki kell cserélni. De februárban mindenképpen befejeződik a felújítás, és hivatalos átadás is lesz.

Új székháza lesz a hegyimentő-szolgálatnak, itt már megöntötték az alapot, és várhatóan az év végére kész lesz a modern, tágas, a hegyimentőknek és a járműveiknek is elegendő új otthon. Tavaly a hegyimentők háromszáz bevetésen voltak, és Péter Ferenc úgy értékelte, hogy fontos közösségi szolgáltatást végeznek Maros megyében.