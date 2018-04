Lakónegyedi zöldövezetek szépítésére lehet pályázni

Legtöbb 1500 lejt igényelhetnek lépcsőházanként azok a sepsiszentgyörgyi lakónegyedi tulajdonosi társulások, amelyek a tömbházak körüli zöldövezet szépítését tervezik. A kérések április 30-ig nyújthatók be az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában.

A sepsiszentgyörgyi városi kertészetben. Készülnek a lakónegyedi programra • Fotó: Vargyasi Levente

A programon keresztül a társulások padokat, díszfacsemetéket, cserjéket, élő sövényt, különféle virágokat, fűmagot, kertelemeket és termőföldet igényelhetnek.

Lépcsőházanként 1500 lejes keret áll a társulások rendelkezésére, az igényelt összeg 20 százalékát kell önerőből biztosítani, míg a fennmaradó 80 százalékot a polgármesteri hivatal finanszírozza.

A kérés jóváhagyása után az önrészt készpénzben kell befizetniük a társulásoknak, de az ültetést és a szerelést is önerőből kell elvégezni. A program már hatodik éve működik, a cél, hogy az épületek közötti zöldövezetek gazdagodjanak, rendezettebbek legyenek, ezzel is

javuljon a városi élettér minősége.

Ha a város környéki erdőket is beszámolják, akkor Sepsiszentgyörgyön magas az egy főre eső zöldövezet aránya, ám urbános környezetben jelenleg nehéz parkosítani. A meglévő zöldövezetekre csak sportpályákat vagy játszótereket lehet létrehozni, ezt be is tartja a város, ám előfordul, hogy a tömbházak közötti füvesített részekre ráparkolnak az ott lakók. A növényekkel beültetett felületek növelésére a zöldtetős vagy zöldfalas építkezés lenne még megoldás, ám ezt az önkormányzat a magántulajdonban lévő ingatlanok esetében nem szorgalmazhatja.