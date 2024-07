Kutatóbiológusnak készül Háromszék idei legsikeresebb magyar érettségizője

Kiemelkedő teljesítményével Kovászna megyében a második legjobb eredményt érte az idei érettségin Pál Ágnes, a Székely Mikó Kollégium diákja. Az árkosi születésű, 18 éves lány már a líceumi évek alatt is kiemelkedően teljesített a tantárgyversenyeken, az érettségin 9,77-es átlaggal küzdötte fel magát az elsők közé. Ágnesnek már biztos helye van a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, és legfőbb vágya, hogy biológusként kutatásokban is részt vehessen a jövőben.

– Igyekeztem belőle kihozni a lehető legtöbbet. Elég sok versenyre jártam, főként biológiából és angolból, de egy alkalommal közgazdaságból is. Például

– Először is, gratulálok a kiemelkedő eredményedhez! Hogy érzed magad a nagy hajrá után?

a Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyversenyen három évben is elsődíjas voltam, 10. osztályban növény- és állatbiológia szekcióban, 11.-ben anatómia és élettan kategóriában, míg most, 12.-ben angol szekcióban versenyeztem,

Ezenkívül két évben a Gelei József Országos Biológia Tantárgyversenyen is részt vettem, 10. osztályban országos másodikként, 11.-ben országos harmadikként végeztem. Két évvel ezelőtt a biológia olimpiászon megyei első lettem, de 11. osztályban az angol olimpiászon is sikerült dicséretet szereznem a megyei szakaszban.

A Speak Out angol nyelvű országos verseny kreatív írás kategóriájában szinten dicséretet kaptam, idén megyei második voltam. Az International Kangaroo Linguistic Contesten kilencedikben országos első voltam, a következő három évben országos második.

Ebben az évben a Szent György Kiválósági Ösztöndíjat is megkaptam,

– Szerettem részt venni a versenyeken, szívesen készültem rájuk. Ezenkívül szeretem kihozni magamból a legtöbbet, erre szoktam törekedni, és elég sok tantárgyat is szeretek, szóval az érdeklődési köröm szerteágazó, így könnyebben ment a tanulás.

Olvasni is szoktam, kiváltképpen a krimiket szeretem, de természetesen a családommal és a barátaimmal is szívesen töltök időt.

– Nyilván a szabadidő és tanulás egyensúlya az utolsó hónapokban eléggé felborult, de azonkívül mindig meg tudtam találni a középutat. Amikor szabadabb vagyok, rajzolok, de néha festek is.

Az angolon és biológián kívül szerettem a magyart, a kémiát, a matematikát és a filozófiát is.

– A biológia szakot választottam a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen. Sok tanár és ismerős mondta, hogy menjek orvosi egyetemre, de a praktikai része nem áll közel hozzám, mert ez érzelmileg is egy nagyon megterhelő hivatás.

Alakultak szoros barátságok, bár igaz, hogy ezeket nehezebb lesz megőrizni most, hogy mindenki szétszéled.

Biológusként a távoli jövőben kutatásokban szeretnék részt venni, ez a fő cél, emellett esetleg egyetemen is tanítanék.

Azonkívül pedig azt tanácsolnám, hogy ne idegeskedjék túl, mert az csak nehezít a helyzeten, szellemileg és fizikailag is kimerül tőle az ember. És az is segíthet, hogyha találnak motivációt, hiszen ha sikeres a vizsga, akkor a nyár is sokkal szabadabb lesz.