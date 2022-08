Különleges segítség a gyergyószentmiklósi kórház gyermekosztályának

Ekkor küldték el azt az összesen 75 ezer euró értéket jelentő listát, amely az újszülött- és gyermekosztály fejlesztési elképzeléseit tartalmazta. A kérést a támogató alapítvány elfogadta, a kért eszközök már megérkeztek Gyergyószentmiklósra és használják is már ezeket a gyógyítás, egészségügyi ellátás során. Az így érkezett 15 eszköz között vannak orvosi diagnosztikai felszerelések, ágyak a kis betegeknek és az édesanyák számára szoptatószékek is. Ez utóbbiak nem annyira a gyógyításhoz szükségesek, hanem a gyerekek és az anyukák kényelmét javítják – mutatott rá Fülöp Enikő.

A Tegyünk a Beteg Gyerekekért Alapítványt két székelyföldi származású, sikeres magyarországi vállalkozó működteti, ők keresték meg a gyergyószentmiklósi kórházat a felajánlással, hogy szívesen segítenének. Amint Fülöp Enikő, az intézmény menedzsere elmondta, meglepetésként érte őket ez a lehetőség, és egy 10 ezer euró értékű készülék megvásárlására kértek segítséget, amire az alapítvány pozitívan válaszolt, de ugyanakkor jelezték, hogy ha további eszközök, felszerelések beszerzésére is szükség lenne, amit a költségvetéséből nem tudna finanszírozni a kórház, akkor ezt is jelezzék számukra.

A Tegyünk a Beteg Gyerekekért Alapítvány vezetői ugyanakkor felajánlották azt is, hogy ha olyan beteg kerülne a gyermekosztályra, akinek kezelése máshol, vagy akár külföldön lenne lehetséges, akkor ezt is támogatják, de segítséget nyújtanak az anyukáknak is, hogy ott is a gyermek közelében lehessenek.