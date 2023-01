Különdíjat kapott, a budapesti közönséget is lenyűgözte a csíkszeredai Ineffable zenekar

hat fiatal, sajátos hanggal rendelkező zenekar mutatkozott be a szakmai zsűri és a szép számú közönség előtt.

A koncerteket nemzetközi zsűri is figyelemmel kísérte: Fekete-Kovács Kornél zeneszerző, trombitaművész, karmester, a Modern Art Orchestra alapítója és művészeti vezetője, a zsűri elnöke; Karosi Júlia énekesnő, zeneszerző, dalszövegíró, tanár; Borbély Mihál klarinét- és szaxofonművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára; Otmar Klammer zenei újságíró, a grazi Stockwerkjazz alapítója és igazgatója, az International Jazz Festival Leibnitz művészeti vezetője; Christoph Klein a bécsi ZWE Jazz Club művészeti vezetője; László Attila gitárművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense; Steve Rubie zenész, a londoni 606 Klub tulajdonos-vezetője.

A világhírű Bill Laurance dzsesszzenésszel ad közös koncertet az Ineffable zenekar április 23-án. A négyszeres Grammy-díjas Snarky Puppy alapító tagjával és a székelyföldi fiatalok alkotta zenekarral közönségtalálkozón is részt vehetünk.

Mivel a 2016-os megalakulása óta folyamatosan követjük a formáció pályafutását, a zenekar életének újabb fontos pillanatánál is jelen voltunk. Bodó Istvánnal, a zenekar menedzserével való beszélgetésünkkor kiderült, nem tud könnyű évet maga mögött az együttes, hiszen

Öt évvel ezelőtt alakult meg az Ineffable fúziós dzsesszt játszó zenekar, amelyet aztán számos magyarországi és romániai fesztiválon láthatott, hallhatott a közönség. És noha a járványhelyzet miatt az elmúlt évben a fellépések sora elmaradt, New Dimension címmel új lemezzel jelentkeztek.

tagcsere történt, Lukács Márton Örs billentyűs kilépett a csapatból, és ugyan már nem állandó tagja a formációnak, továbbra is együttműködnek.

„Ez kicsit leállította a zenekart. Kerestük az új zenekari tagot, aki szakmai szinten is hozzá tud tenni a munkához, ugyanakkor el tudja fogadni a működési elveinket” – avatott be Bodó István. Végül rá is találtak Zsigmond Pálra, aki jelenleg Svédországban tanul, és akivel az első koncertjük épp a Müpában való fellépés volt.

Egy másik jelentős esemény a zenekar életében a tavaly decemberben a Dalfutár című műsorban való szereplés.