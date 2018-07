Kulisszatitkok a tippversenyről, avagy az utolsó meccs hatalma

Állandóan netközelben. A vébé varázsa egy hónapig tartott • Fotó: Barabás Ákos

Nem ez volt az első tippversenyünk, de határozottan ez volt a legnépszerűbb, köszönhetően a saját felületnek, no meg a felhasználói szabadságnak: saját csoportokat hozhattak létre tippelőink, ahol saját maguk szervezkedhettek, díjazgathattak.

S hogy a népszerűségről ne csak beszéljünk, íme a számok:

1954 regisztrált felhasználó kapcsolódott be versenyünkbe, akik összesen 119 csoportot hoztak létre.

A privát csoportok közül a legnépesebb a székelyudvarhelyi Hargita Business Center csoportja volt 57 felhasználóval, de lapcsaládunk PP-csoportjába is sokan, 37-en csatlakoztak – mi tagadás, vagyunk egy páran a cégnél.

Huszonhét tippelőt mozgósítottak a Góbék, huszonötöt pedig a Golimpiákosz-69 szervezői. A Harvízhez tizenheten csatlakoztak, de nálunk tippeltek a Hargita megyei önkormányzat munkatársai, illetve számos székelyföldi vállalkozástól, településről.

Publikus csoportok közül a csíkszeredai volt a legnépszerűbb 120 felhasználóval, aztán az udvarhelyi 82-vel.

Esténként rendszeresen a tippversenyoldalunk volt a legnépszerűbb, a késő esti meccs után egyszerre több százan voltak a Székelyhonon.

A pontszámozásnál igyekeztünk úgy alakítani a dolgokat, hogy ilyen sok felhasználó esetén is a lehető legkevesebb holtverseny alakuljon ki, ezért volt arra lehetőség, hogy akár egy pontot is kapjon a tippelő.

Ennek ellenére az élen azonos pontszámú versenyzők végeztek, de nem akárhogy: Bálint Tamásnak a döntő előtt kétpontos előnye volt, és miután elkezdődött a meccs, joggal bízhatott abban, hogy megnyerheti a tippversenyt, ugyanis láthatta, hogy üldözője, Fancsali Győző is a franciákra tett.

Csak az a fránya gólkülönbség, gondolhatta az élen álló, hiszen az üldözője pontosan a gólkülönbség eltalálásával kapott két ponttal többet, ezzel beérve az addigi elsőt,

sőt meg is előzve, hiszen a telitalálatok száma már Fancsalinak kedvezett.

Tippversenyünk élen állói tehát az utolsó percekig izgulhattak, holott a vébécím már nagyvonalakban a meccs vége előtt eldőlt...

Jöhet a visszavágó! Már most készülünk az Eb-re, ötleteink vannak, hogy miként turbózzuk fel a tippversenyt, addig is a közeljövőben még egyszer jelentkezünk: amint átadjuk a csíkszeredai Magda Best Travel Kft. által felajánlott díjakat, személyesen is bemutatjuk nyerteseinket.