Krisztus lakomájára várva – húsvétvasárnapi hagyományok

Húsvétvasárnaphoz még manapság is sokszínű hagyományok kapcsolódnak, mint például az ételszentelés vagy a határjárás. Néhány szokás azonban kiment divatból vagy jó úton halad a teljes feledésbe merülés felé – alább ezekről is lesz szó, akárcsak dédszüleink által még komolyan vett hiedelmekről, természetesen a teljesség igénye nélkül.

A trágyát sem vitték ki az istállóból, a csorda sem hajtott ki a legelőre, juhokat, lovakat is békén hagyták.

A nagycsütörtöki és nagypénteki, mágikus erejűnek hitt mosakodásra ezen a napon is figyeltek, a bukovinai székelyek különösen arra, hogy

Hajdanán többnyire húsvétvasárnapra virradóra indultak bejárni a település határait (ez utólag általában áttevődött a reggeli mise utánra), ami gyakorlati célokat is szolgált. A közösségek fiatalabb tagjait ugyanis így ismertették meg a határhalmokkal (Moldvában, Kalotaszegen határsáncokkal), hogy tudják, meddig terjed a falujuk területe, ugyanakkor szükség esetén a határvonalakat is lehetett ilyenkor tisztázni, mint történt például 1838-ban Kibéd és Sóvárad között, amikor közel két évszázados vitának tettek ily módon pontot a végére. E mögött azonban

a tavaszi vetések mágikus védelmezésének szándéka húzódik, ami még a kereszténység előtti korból öröklődött át, és – jobb híján – az egyház is sikeresen adaptálta.

A húsvét legkimagaslóbb népi szokása a határkerülés. A feltámadt Krisztusba vetett hittel járják körül a falu határait. Mintegy ki akarják vinni a húsvéti kegyelmeket a mezőre is, hogy „áldásos” legyen az élet. Lóháton vagy gyalog, kereszt alatt járják be a határokat a feltámadás reggelén. A magukkal vitt búcsúkeresztre egy „perecet” akasztanak, amit visszajövet egy szegény embernek adnak. Csíkszentmártonban a perec a kereszthordozóé. Csekefalván a község keresztjére akasztják. Csíkmenaságon a határkerülés közben a pihenő keresztek tövébe szentelt pimpót ásnak el, hogy az Isten őrizze meg a határt a jégveréstől… Csíkcsicsóban egy gyalogos és egy lovas csapat indul a kerülésre. Egy meghatározott helyen találkoznak… Székely László: Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallásos néprajzához (Csíkszereda, 1944)

A határkerülés Kézdiszéken lóversennyel is társul

Húsvét szombatján este Szent-Gericzén a nép apraja-nagyja, számra nézve mintegy 80–100 lélek, összesereglik a község piaczára, hogy a búzavetés dűlőjének megkerülését kellőleg előkészítse... Húsvét első napja csendes. A nép templomba megy, „úrvacsorát” vesz. Ilyenkor semmi zaj, lárma nincs. Lányok, legények a templomozás után a piaczon labdáznak, meg „czickét” futnak. A férfiak hatosban (hatan) „filkóznak” (kártyáznak), s a ki veszt, 8–10 tenyércsapás büntetést kap. Este kezdetét veszi a „didergés”. Azok, a kik a határkerülésben részt vettek, újólag összegyűlnek, s előre megállapított helyekre mennek dideregni. Ezt a szokást t. i. azoknál, kiknek valami hibáját tudják, szokták megszégyenítés, meggyalázás czéljából gyakorolni, pokoli zaj között, éles, elferdített nyávogó hangon így köszönt be az arra kiszemelt didergő: „Agyan Izsten jó estit, idezs gazsd'uram, azt hallottam, hogy van magának egy megesett semílye. Hozstunk ajándékba így bűcsűt, hogy legyen miben ringassák a rajkót.” A gazda már a zajról tudja, hogy mi van odakinn. Kapja a sajtárt, s vízzel vagy előre elkészített trágyalével, avagy bűzhödt káposztalével nyakon önti az eszterhéj alatt álló szószólót s közel álló társait…” Varga Lajos (Ethnographia, 1900)

Az ételszentelés is régi hagyomány a katolikusok körében. Székelyföldön, továbbá a bukovinai Andrásfalván a húsvéti szentelt eledelek (kalács, sonka, bárány, tojás, só) összefoglaló neve kókonya vagy kókonnya, az istensegítsi székelyeknél viszont a húsvéti kalácsot, a gajcsánai és klézsei csángómagyaroknál a húsvéti tojást és túrós süteményt nevezték így.

A húsvéti határkerülés Székelyudvarhelyen, illetve a települést egykor körülvevő kis településeken is hagyomány volt – írásunkban ennek rövid történetét elevenítjük fel, illetve eddig még soha meg nem jelent fényképfelvételeket közlünk.

A kézdiszéki Ozsdolán is „a reggeli misére vitték az asszonyok szenteltetni a húsvéti ételt, a kókonyát. A radináskasba szépen elrendezett, radinás kendővel vagy fehér szervéttel letakart kókonyából nem maradhatott ki a tojás, a kenyér, a báránysült és a kalács. A pap a misén megáldotta a húsvéti ételeket, amit aztán a család hazaérve elfogyasztott.

az is előfordult, hogy valaki szentelt követ vitt haza, mert ha nem volt elég szemfüles, könnyen belecsúsztathatták a kosarába!

A bukovinai Andrásfalván a szentelt kalács morzsájára is nagyon vigyáztak, semmi esetre sem léptek rá (mint ahogy a tojás héjára sem); állatnak sem adták oda, hanem tűzbe dobták, s ennek hamujával szapultak. A hadikfalviak mindenből beledobtak egy kis darabot a kútba, hogy a vize romlatlan maradjon.

A gyimesiek húsvét napján nem fogyasztották el a tojást, és ezt meg is indokolták: „ha húsvét napján tojást eszel, büdös lesz a szád.”

Alsósófalva ellenben úgy vélték, csak szenteletlen tojást, sonkát nem szabad enni, mert csont nő az ember szájába. Ezen a véleményen voltak a moldvai Magyarfaluban is.

A szentelt eledel maradványait a katolikus Székelyföldön is megbecsülik. Csíkcsekefalván a tüzes sebet a megégetett szentelt morzsa füstjével orvosolják. Nyáron verebek kártevése ellen hintik meg vele a gabonaföldeket, miközben ezt mondják: távozzatok innen kártékony madarak. Kászonfeltíz faluban a morzsát tűzbe vetik, hogy ne kerüljön oktalan állat szájába. Csíkszentkirályon a sonka csontját az istálló gerendájára kötözik, hogy a szépasszonyok, vagyis boszorkányok ne bogozzák össze a lovak farkát, sörényét. Kászonfeltízen viszont úrnapján kiviszik a búzavetésbe, hogy a verebek ne pusztítsák. Csekefalván verébverés idején, vagyis amikor ellepik a verebek, visszafelé kerülik meg a földet, és a csontot utána vetik a búzába. Csíkmenaságon a pirostojás héját az utcákon, tereken szórják szét, hogy Krisztus kálváriajárására emlékeztessen. Az eredeti célzat azonban nyilvánvaló: az utaknak a gonosztól, rontástól való megoltalmazása volt. Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd (Budapest, 2004)

Kakaslövés, tojásosztás

A közismert húsvétvasárnapi szokások közé tartozik a kakasáldozás is, főleg a Szászföld szomszédságában, vélhetően annak hatásait tükrözvén. A 19. század közepe táján a hétfalusiak (ott húsvét harmadik napján), majd a székelyzsombordiak is gyakorolták, Oltszakadáton hosszú karóval ütötték agyon (az 1970-es években még dívott), Apácán nyíllal terítették le, no de