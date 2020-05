Köztisztasági szolgáltatás nélkül maradhat Marosvásárhely

Két hét múlva újra a kukákban maradhat a hulladék Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen évtizedek óta a Salubriserv vállalat takarít, szedi össze és szállítja el a szemetet és télen a hóeltakarításért és csúszásmentesítésért felel. Jelenleg a vállalat jogi felszámolás alatt van, a várossal kötött szerződése június 15-én jár le, s akkor szolgáltató nélkül marad a város.

Mint ismert Maros megye több övezetre van osztva és a köztisztasági szolgáltatást végző cégeket a megyei Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás által meghirdetett versenytárgyaláson választották,választják ki. A társulás ügyvezető igazgatója, Tóth Andrea a Székelyhon érdeklődésére elmondta, hogy

bár már kétszer megszervezték a versenytárgyalást a marosvásárhelyi és környékbeli települések köztisztasági szolgáltatójának kiválasztására, nem jártak sikerrel.

A második versenytárgyalást tavaly év végén hirdették meg és idén márciusban nyilvánították semmisnek. Bár volt két ajánlat, egyik sem teljesítette a minimális követeléseket sem. Jelenleg kisebb módosításokat eszközölnek és újra meghirdetik a licitet, remélve, hogy megfelelő ajánlatokkal érkeznek a cégek. Tóth Andrea szerint

ideális esetben év végéig lehetne új szolgáltatója Marosvásárhelynek és a környező településeknek, de ha lesznek óvások, meg más akadályok, akkor ez húzódhat.

Mivel az Ecolectnek nem sikerült kiválasztani a szolgáltatót, a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők kell megoldást találjanak a kérdésre. A csütörtöki tanácsülésre a város szakosztálya által előkészített hatástanulmányból az derül ki, hogy

a városnak lehetősége van új szolgáltatóval szerződést kötni, egészen addig, amíg az Ecolect nem nevezi meg a térségi szolgáltatót.

A szakosztály azt javasolta, hogy kössenek egy keretszereződést, hiszen ebben az esetben egy ajánlattevő is elég és utólag több alvállalkozót is ki lehetne választani. Elhangzott, hogy ha két héten belül sikerülne is kiírni a versenytárgyalást az új szolgáltató kiválasztására,

legkorábban novemberben lenne eredménye, addig azonban szolgáltató nélkül maradna a város.

Peti András önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy eddig a Salubriserv összegyűjtötte és elszállította a háztartási szemetet, de utcákat takarított és a hóeltakarítást is ő végezte. Ez nem egy, hanem három különálló szolgáltatás, s a legfontosabb a hulladék összegyűjtése és elszállítása. Javasolta, hogy esetleg fogadjanak el olyan tervezetet, amely csak ez első szolgáltatásra vonatkozik, hogy legalább ez esetben lehessen elkezdeni a cég kiválasztását.

Hosszas egyeztetés után a tanácsosok mégis úgy döntöttek, hogy elhalasztják a határozattervezetet és jövő héten fognak újra arról tárgyalni, hogy hogyan lehet megoldani kevesebb, mint tíz nap alatt a köztisztasági problémát Marosvásárhelyen.