Közelebb hozza a történelmet, emberközelibbé teszi a múltat

Benkő József gyűjteménye darabjairól beszél, érdekes történet kötődik valamennyihez • Fotó: Haáz Vince

Az elején papírral, ceruzával és kerékpárral kezdtem, utána lett diktafonom, majd kamerám és autóm

– magyarázta, hozzátéve, hogy ez a szenvedélye átszőtte a tanulmányait is, az egyetem ideje alatt is ezzel foglalkozott, a mesteri témája is ez volt, illetve most a doktori tézise is ugyanez. „A számomra értékes tárgyaknak a 90 százalékát a háborús veteránoktól kaptam” – hangsúlyozta Benkó József, akivel szívesen beszélgettek a háborút, a fogságot megjárt emberek, akik neki adományozták a fronton használt, vagy a fogságból hazahozott használati tárgyaikat, fényképeiket és dokumentumaikat.