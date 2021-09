Közel kétezer önkéntes gyűjtötte a szemetet Hargita megyében

Eredményes volt a Let's do it! szemétszedési akció Hargita megyében, hiszen nagyon sokan csatlakoztak az országos programhoz. Gyergyószentmiklóson több mint ötszáz zsák hulladékot gyűjtöttek össze, ráadásul ezúttal a roma közösség is takarított a Téglagyár mögötti domboldalon – derült ki az akció kiértékelése kapcsán tartott keddi sajtótájékoztatón.