Következmények nélkül pöfékelnek az iskolák udvarán a diákok

Dohányzás az iskolaudvaron: eldugott, de közismert jelenség. Illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Az iskolai rendszabályzatra vonatkozó, 2016-ból származó 5079-es számú miniszteri rendelet írja elő, hogy

az iskolában és annak területén, mint közintézményben tilos a dohányzás.

A szóban forgó rendeletet legutóbb január 8-án módosították, a cigarettázást tiltó szabályozás továbbra is a részét képezi.

HIRDETÉS

Kényszermegoldás

Noha szabályellenes, a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola udvarán

van kijelölt hely, ahol dohányozhatnak a tanulók.

Györffy Ildikó igazgató szerint erre azért van szükség, mivel a tanintézet két nagyon forgalmas utca között helyezkedik el: a Hunyadi János utca járdáján a gyalogosoknak okoz kellemetlenséget ha a diákok tömegestől cigarettáznak ott, a Tető utcában pedig akár az autós forgalmat is akadályozhatják a tanulók. Azon a részen van az iskola tornaterme és a műhelyek is, a diákok pedig inkább azoktól távolabb gyújtanak rá, ha oda kényszerülnek. Ugyan a tanintézethez közeli tömbházak mellett is dohányoztak egy időben az iskolások, viszont az ott lakók többször is jelezték az igazgatónak ezt.

Kijelöltünk egy helyet az iskola udvarán a dohányzásra, erről a rendőrség, tűzoltóság is tud. Órák után a kapus söpri össze az otthagyott csikkeket. Nem volt más választásunk, ugyanis a diákjaink fele cigarettázik

– vázolta Györffy Ildikó.