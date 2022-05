Kötelezővé tennék a gazdasági szereplőknek, hogy feliratkozzanak az országos cégkatalógusba

Balási Csaba, a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke fontosnak tartotta, hogy részletesebben ismertesse a 2007-ből származó 335-ös számú törvény módosításának tervezetét, mely szerinte a gazdasági szféra kifehérítéséhez is hozzájárul, és amely előnnyel jár a gazdasági szereplőknek.

– jegyezte meg Balási. Hozzátette, ezért a pénzért cserébe azonban a kereskedelmi kamara szolgáltatásokat is biztosítana a gazdasági szereplőknek. Éspedig naprakész információkkal tudnának szolgálni a cégekről, hitelességükről a folyamatosan frissített cégkatalógus adatai alapján. Így látható lesz, hogy melyik cégnek van tartozása, peres ügye, azaz elérhető lesz minden fontos adat. „Jelenleg is rendelkezik a kamara a cégek adatbázisával, de ahhoz, hogy állandóan frissítsük, sőt kielemezzük az adatokat, ahhoz megfelelő szakemberek alkalmazására van szükség, amelyhez forrás kell” – magyarázta Balási. A tervezet szerint az országos kamarához befolyó hozzájárulásokat a megyék között egyenlően osztanák el, így a hozzávetőleg 220 ezer euróból tudnának többek között két szakembert alkalmazni az cégkatalógus bővítésére és az adatok kielemzésére, illetve nemzetközi kiállításokon való részvételhez, helyi kiállítások szervezésére is költenének.

„Vállalkozói útlevél”

A tervezet ugyanakkor előírná, hogy minden cég ügyvezető igazgatójának kötelező lenne egy, a kamara által szervezett képzésen részt venni, amelynek végén kapna egy bizonylatot, „vállalkozói útlevelet”. A képzésen többek között szó esne arról, hogy milyen felelőssége van egy cégvezetőnek, hová kell hatósági engedélyekért fordulni, hová kell illetékeket fizetni, mennyi illetéket kell fizetni egy alkalmazott után, és ehhez hasonló gyakorlati tudással látnák el az ügyvezetőket. Balási megjegyezte, nem kötelező a kamarák tagja lenni (a Hargita megyei kamarának jelenleg 47 tagja van) és a tervezet sem írná elő, azonban