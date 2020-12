Kötelességünk a szelektív hulladékgyűjtés, ne várjunk érte pénzjutalmat

A hulladékgazdálkodás globális helyzetéről beszélt Tóth-Deák László (balra), Körösfőy Sándor (jobbra) pedig a helyi kihívásokról • Fotó: Erdély Bálint Előd

A hulladékgazdálkodás jelene és jövője című előadásában Kassay János kitért arra is, a romániai hulladékgazdálkodásban probléma az is, hogy nincs törvény a komposzt előállítására és értékesítésére, miközben tőlünk nyugatabbra erre is léteznek jól kiforrott technológiák és jól működő példák.

Ez követően a hulladékexportőrök Indonézia, Malajzia, India felé fordultak, a papír esetében pedig Latin-Amerika irányába. Múlt héten azonban Malajzia bejelentette, hogy ott is szigorítások következnek, illetve valószínűleg teljesen meg fogják tiltani a hulladékimportot, és Tóth-Deák László szerint csak idő kérdése, hogy a többi fogadóország mikor vezet be hasonló intézkedéseket, ami az említett kijelentésbe foglaltakat fogja eredményezni.

„Keveset beszélünk arról, hogy a szelektíven gyűjtött hulladéknak is a 30–35 százaléka ugyanott végzi, mint a többi, mert egyszerűen nem értékesíthető, a piacon nem eladható” – jelentette ki Kassay János, rámutatva arra is, hogy egyre inkább csökken az újrahasznosítható hulladék aránya, a szelektív hulladék értékesítése pedig nem egy nagy üzlet.

Tavaly kötelezővé vált az úgynevezett körkörös gazdasági adó fizetése is a lerakóba érkező hulladék után, amelynek az értéke idén 80 lej tonnánként, de olyan települések is vannak, amelyek még az ennek megfelelő árkorrekciót sem hagyták jóvá, tehát ennek a költségnek az lakossági árba történő belefoglalását.

„Az önkormányzatok kötelesek lettek volna ezt beépíteni az árba, de az önkormányzatok irányába ezt nem nézte olyan szigorúan a környezetőrség, mint amilyen szigorúan vette a környezetvédelmi alap, hogy mi ezt kifizetjük-e. Mi nem tehettük meg azt, hogy nem fizetjük ki, azért mert nem tudtuk behajtani az önkormányzatoktól, és nem akartunk belemenni abba, hogy felfüggesztjük a szolgáltatást egyes településeken addig, amíg az árproblémát nem oldják meg” – fogalmazott Körösfőy Sándor.

Ahhoz, hogy a cekendi lerakó nullszaldósan működjön, évente 60 ezer tonna hulladékot kell befogadjon, ami az egész megye éves hulladéktermelésével egyezik meg – vetette fel Geréb László, arról érdeklődve a hulladékgazdálkodási vállalat igazgatójától, hogy

szükség lesz-e arra, hogy máshonnan fogadjanak be szemetet a cekendi hulladéklerakóba. Hatékonyabban kell működtetni a vállalatot, és végre kell tudják hajtani az áremeléseket

– válaszolta a vállalat vezetője. Elképzelhető, hogy a jövőben máshonnan is befogadnak hulladékot, de az ipari hulladék lesz, amit a megyei integrált hulladékkezelési rendszer nem fogadhat majd be. Az ilyen jellegű hulladéknak nagyobb a súlya, így az árbevételek csökkenése nélkül hosszabb ideig lesz fenntartható egy cella a cekendi lerakóban – magyarázta Körösfőy Sándor, ugyanakkor kitért arra is, hogy mechanikai és biológiai feldolgozásra egyaránt szükség van, és így csökkenthetők a felszabaduló gázokkal és a csurgalékkal kapcsolatos költségek is.

Tudatosításra van szükség



A lakosság körében szemléletváltásra van szükség a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, véli a vállalat vezetője, aki szerint sokan még mindig csak valami divatos új szokásként, nem pedig kötelezettségként tekintenek a szelektív hulladékgyűjtésre. „Törvényes kötelességünk a szelektív gyűjtés már nagyon régóta, és még mindig azzal találkozunk, hogy az emberek megkérdezik, ha ők szelektíven gyűjtenek, akkor nem adunk nekik valamit? Ez olyan lenne, mintha a rendőr megállítana az úton, és ha csak ötvennel mentél, akkor adna egy csokit azért, mert betartottad a sebességhatárt” – mondott egy példát a visszás helyzetre a szakember, aki szerint különböző módszerekkel erőltetni kell a lakosságban a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának a tudatosulását.