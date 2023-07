Körforgalomban ütközött két autó, egyik sofőr kórházba került

2023. július 16., vasárnap

Végeláthatatlan tömeg előtt koncerteztek a világhírű előadók

Már a közönség hangolásával „megbízott” Slágerebbje fellépésére is ezrek gyűltek össze a színpad előtt a csíkszentsimoni Tiltott Fesztiválon szombat este, majd C. C. Catch és Al Bano koncertjére zsúfolásig telt a tér.