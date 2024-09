Kitartással az álmok megvalósulásáért – mindenkiből lehet hős

Inspiráló előadások, motiváló élettörténetek, kapaszkodók a mindennapokra – röviden így lehet összefoglalni a negyedik TEDxUdvarhely konferencia előadássorozatát. Az előadók hangsúlyozták: a sikerig nem egyenes út vezet, mert az bizony kacskaringós és buktatókkal van kikövezve, de ne adjuk fel, merjünk álmodni, és tegyünk érte, hogy ezek az álmok megvalósuljanak.

Közel kilencszázan vettek részt szeptember 14-én a negyedik TEDxUdvarhely konferencián, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel ezúttal a Rákóczi Sportcsarnokban tartottak. A rendezvény mottója idén a From zero to hero, azaz a nulláról a csúcsra/senkiből hőssé válni gondolat volt, a tizenkét előadó pedig saját példáján keresztül mutatott rá, hogy ez igenis lehetséges.

Ez az esemény ma Románia második legnagyobb TEDx-rendezvénye a kolozsvári után, a magyar nyelvterületen pedig elsők vagyunk, több mint 880 széket helyeztünk ma itt el, és teltházzal megy az esemény”

– fogalmazott köszöntőjében Szakács-Paál István kurátor.

Mint mondta, a szervezőcsapat azon dolgozott, hogy annyi élményt nyújtson egy nap alatt a résztvevőknek, amelyből a következő évi eseményig erőt tudnak meríteni, és hogy olyan inspiráló gondolatokkal találkozzanak, amelyeket fel tudnak használni hétköznapjaik során.

Igyekeztünk úgy összeválogatni a tizenkét előadót, akik egyedi, sajátos történettel rendelkeznek, és az előadásuk valóban alkalmas arra, hogy gondolati világunk határait tágítani tudja, és megmutassa azt, hogy lehet másképp is értelmezni környezetünket”

– tette hozzá. Lehetünk-e egyszerre boldogok és sikeresek? Az esemény házigazdái, Varga Márta és Szűcs-Olcsváry Gellért elsőként Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnokot, huszonhatszoros világ- és harminchatszoros Európa-bajnok úszót szólították színpadra. Hosszú Katinka kiemelte, a sikerrel járó áldozatok eltörpülnek amellett, hogy ő mennyi mindent kapott az úszástól.

Ha visszagondolok az eddigi pályafutásomra, akkor egy örömtörténetre gondolok, és elképesztően szerencsésnek érzem magam, hogy alig hároméves koromra sikerült megtalálnom azt, amit imádok csinálni, és jó is vagyok benne”

– hangzott el.

Mint mondta, a nagytatája úszóedző volt, ő tanította meg úszni, és együtt tűzték ki célul az olimpiai bajnoki címet. Mesélt arról is, hogy milyen, amikor egy közeg támogató, és milyen, amikor a hajtóereje a félelem, a szégyenérzet és a megaláztatás. És hogy bizony válaszút elé is érkezett az évek során a folytatást illetően. Hirdetés A hallgatósággal megosztotta, mennyire fontos mentálisan is készülni a cél elérésére, és hogy milyen, amikor a kudarctól való félelem blokkol abban, hogy ez megvalósuljon, és a kudarc pillanatában mindent megkérdőjelezni, amiben addig hitt.

Rá kellett jönnie arra, hogy a kudarccal össze kell barátkozni, mert az út része.

„Amiről ma beszéltem, túl van az úszáson, hiszen ezek a kérdések mindannyiunkat foglalkoztatnak: lehetünk-e boldogok és sikeresek egyszerre? Lehetünk-e sikeresek, ha legfőképpen boldogok szeretnénk lenni? Ad-e elég örömöt, amit csinálunk? Elégedettek vagyunk-e az életünkkel? Az én történetem nem egy szenvedéstörténet, hanem egy örömtörténet”– fogalmazott. Hozzátette, a kudarctól való félelem az életben károsodást okozhat, de az öröm és a szeretet olyan energiákat tud megmozgatni, amelyről mindannyian álmodozunk. Legfőképp fejben dől el Szerencsés ember, sikerült megtalálnia azt a szakmát, ami nemcsak munka, hanem hivatás is számára. Színészként már egészen fiatalon a legnagyobb művészek mellett léphetett színpadra.

A korán jött sikereket mindig alázattal kezelte, és még több munkával hálálta meg.

Néhány éve pedig egy másik szerepben próbálgatja magát a szolnoki Szigligeti Színház igazgatói székében – konferálták fel a székelyudvarhelyi Barabás Botondot, aki eddigi pályafutását úgy jellemezte: nagyon kanyargós, kacskaringós utazás. Kívülről tűnhet csodálatosnak, kiválónak, irigylésre méltónak, de belül ez rengeteg kételyt, fájdalmat és rengeteg csalódást tartogat.

„A buktatókról is kell beszélni, mert az élet tele van velük – mondta. – Az a kérdés, hogy egy bukás után hogyan állunk fel. Felállunk-e egyáltalán, vagy ott maradunk az út szélén?

Idealista vagyok, világéletemben két dolog vívódott bennem, az idealizmus és a valóság. A valóság nagyon szörnyű dolog tud lenni néha, de én akkor is azt vallom, hogy hit és álmok nélkül semmit nem érünk. És fel kell készülni a legnehezebbre, de attól tovább kell repülni, még úgy is, ha nagyokat zuhanunk.”

Kiemelte, nagyon kell akarni, hogy valami megvalósuljon, mert legfőképp fejben dől el, kitartás és akarat nélkül pedig nincsen siker. Láttatni a szépségeket A következő előadó a szintén székelyudvarhelyi születésű Dragoș Asaftei volt, aki

alig 22 évesen lett Klaus Iohannis államelnök hivatalos fotósa,

de a fotózás iránti szenvedélyét az ország természeti szépségeiről készített felvételei is tükrözik.

„Fotóit nézegetve az ember ráeszmél arra, hogy a körülöttünk lévő világ, a közvetlen környezetünk telis-tele van szépségekkel. Az ő szemén és lencséjén keresztül úgy tekinthetünk a világunkra, ahogyan azt ritkán tesszük meg – legyen szó az ország legmagasabb csúcsairól, vagy a hajnali, még csendes nagyvárosról, amelyet beterített az első hó. Ő nem csak látja maga körül a szépséget, hanem láttatni is tudja” – hangzott el, és az előadását hallgatva hozzátesszük: akarja is láttatni ezeket a szépségeket.

A nevem Dragoș, székelyudvarhelyi vagyok”

– köszönt magyarul a 31 éves előadó, majd arról mesélt, miként talált rá véletlenül a fotózásra, amely mára szenvedélyévé vált. Kiemelte, keresi és szereti megmutatni a környezetében tapasztalt jót. Beszélt arról is, hogy kitartása és felelősségtudata mozdította előre ezen a pályán, amelyről korábban nem is álmodott, és hogy miként inspirálták, formálták őt az emberek, a hegyek. Hinni kell önmagunkban Dénes Adél szintén Székelyudvarhelyről indult el, Nagyváradon keresztül vezetett az útja Budapestig. Kulturális szervező, aki a nagyváradi Moszkva kávézó társalapítójaként kezdte, majd zenekari menedzser és fesztiválszervező, főszerkesztő lett.

Mint vallja, „egy átlagos székely kislányként” kiskorától azt szerette volna, hogy abban, amit csinál, ő legyen a legjobb.

Végül rájött: a legfontosabb, hogy önmaga legyen, hogy nem kell éjt nappallá téve bizonyítania, meggyőzni másokat, hogy ő a legjobb.

„Megérzem, milyen jó az, amikor nem terhel valami nagy súly, ami a bizonyítás vágya, de leginkább a sikertelenségtől való rettegés. Eddigi életem nagy százalékban azzal telt el, hogy a társadalom mércéje szerint én legyek az első és a legjobb. Mindeközben rengeteget fejlődtem, de ettől nem voltam boldog.

Mindvégig azt hittem, hogy nekem másnak kell lennem, mint aki vagyok, többnek kell lennem, mert ez nem elég. És ma már tudom, hogy minden hajszolt siker célja az volt, hogy másvalakinek bizonyítsam, én vagyok a legjobb, miközben magamra nem figyeltem.”

Mint mondta, úgy döntött, elkezd hinni önmagában, és önmaga számára lesz a legjobb. Egy életforma, ami felelősséggel jár Hegyimentőként és kutyakiképzőként nemcsak mint házi kedvenceket ismeri a kutyákat, hanem azt is tudja, milyen, amikor a négylábúak a munkatársaink is, és a legkiélezettebb helyzetekben van szükségünk a különleges képességeikre – mutatták be a Farkaslakán élő Benkő Zsoltot.

Ő Sába kutyája kíséretében mesélt a mentőkutyákról, azok kiképzéseiről, az eltűnt személyek helyi és nyílt terepen való kereséséről.

„A mentőkutyás kiképzés munka, nem hobbi. Ez életforma, és nagy felelősséggel jár. Nagyon sok benne a stresszhelyzet, az adrenalin, nagyon sok a nehéz helyzet. A mentőkutyás vezető férjként, barátként nagyon nehéz ember. Ezért hála a Jóistennek, amiért egy olyan család és szűk baráti kör vesz körül, akik ezt tolerálják, megértik, és maximálisan segítenek mind morálisan, mind fizikailag” – fogalmazott. Saját boldogságút szükséges! Nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki a nyakába vegye a világot, külföldre költözzön, és a semmiből építsen magának egy új életet. De talán még nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy miután sikerült az embernek megalapoznia a jövőjét, hazatérjen, és itthon mindent ismét elölről kezdjen.

Dina Tuns és férje nyolc év után hagyták hátra Nagy-Britanniában nagyvállalati karrierjüket. Hazatértek, és megvalósították a saját álmukat, azt az álmot, amely eltért mindentől, amiről az addigi életük szólt.

Úgy döntöttek, egyet hátralépnek az egyszerűség felé, és olyan turisztikai vállalkozást indítanak, amely örömet hoz az emberek életébe. Amely megtanítja őket arra, hogy az egyszerű dolgoknak örüljenek – erről tartott előadást Dina Tuns.

Mint mesélte, rájöttek, hogy felélik az életüket, ahelyett, hogy megélnék.

És noha sikeresnek mondhatták magukat, nem voltak szabadok, boldogok, mert az a boldogság, amikor megtaláljuk a célunkat. „Bátorság kell az álmok megvalósításához, és a saját történetünket kell éljük, építsük. A saját boldogságutunkat kell építeni.” Mindenkiben él a szikra Gyerekkori élményekből inspirálódva hozott létre sportegyesületet Ilyés Loránd Székelyudvarhelyen, mert fontosnak tartja a természetközeliséget, a természetben való aktív kikapcsolódást, valamint közösségé való kovácsolást. Ebbe az életútba nyújtott betekintést a TEDxUdvarhelyen.

Úgy véli, fontos olyan dolgokat csinálni, amelyek jobbá teszik a környezetünket.

Szikraként fel kellett lobbanjon bennem valami, de ehhez kellenek társak, akik ugyanúgy érzik, és értéknek gondolják az adott tevékenységet.”

Hangsúlyozta, mindenkiben benne van egy ilyen szikra, csak fel kell ismernie magában és a környezetében, és cselekednie kell, így bármilyen jó ügyet előre tud mozdítani. A bajról beszélni kell! A következőkben a székelyudvarhelyi Kali Andrea, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze osztotta meg családja megrázó történetét a hallgatókkal. Mint mondta, nem tartja magát hősnek, de büszke magára és két gyerekére, mert túl tudtak lépni egy olyan helyzeten, amelynek soha, egyetlen családban sem szabadna előfordulnia.

Próbálják meg elképzelni, hogy a gyerekük azzal áll önök elé egy nap, hogy anya, én nem tudom, hogy álmodtam, vagy valójában megtörtént, és elmesél egy szexuális erőszakot, amit ő élt át. A kilencéves lányom. Az elkövető az élettársam. És én állapotos vagyok. Szerelem, babavárás, minden, úgy gondoltam, nagyon jól vagyunk. És mint egy gyorsvonat, úgy ment át rajtam ez a hír.”

Vallja, hogy ebben a történetben a lánya a legnagyobb hős. A szakadék mélyén kaptak egy vékony kis kötelet, és ebbe bele kellett kapaszkodni. Segítséget kell kérni – hangsúlyozta. „Számomra az a hős, aki fel meri vállalni azt, hogy baj van, és kér segítséget, mert van. És hiszek abban, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő segítő hálót. Az egyik legfontosabb, hogy beszélni kell erről.”

Kiemelte, anyaként kutya kötelessége volt kimenteni ebből a helyzetből a gyerekét, és a világ összes gyereke megérdemli azt, hogy megmaradjon a méltósága, hogy biztonságban, gondoskodó, feltétel nélküli szeretetben éljen. Megtalálni a szuperhőst! Majzik Tamás Szegeden született, jelenleg egy alig négyszáz fős Bákó megyei kistelepülésen él és tanít. Hisz abban, hogy a legkisebb településen élő gyerekeknek is a legmodernebb pedagógiát és módszertant kell nyújtani, folyamatosan inspirálni és motiválni őket, mert csak így válhatnak kiegyensúlyozott, hiteles és felkészült felnőttekké, azaz szuperhősökké.

„Abban hiszek, hogy minden tanítványomban ott szunnyad egy szuperhős, és nekem, pedagógusnak az a kötelességem, hogy megtaláljam ezt bennük, kibontakoztassam”

– jelentette ki. A legrosszabból is a legjobbat kihozni Nem mindennapi, számtalan nehézséggel teletűzdelt élettörténetéről mesélt Vásárhelyi Jób Barna. A 23 éves fiatalember vargyasi gyerekkorát elevenítette fel a hallgatóság előtt.

Már egész kiskorában felnőttek munkáját végezte, medvével harcolt, és fiatalon nyakába vette a világot – családon belüli erőszak elől menekülve.

És amikor úgy tűnt, hogy végre boldog, és rendes kerékvágásba került az élete, újból a nulláról kellett kezdenie: leégett a házuk.

Az életem során minden nehéz helyzetben arra törekedtem, hogy a lehető legrosszabból mindent a javamra fordítsak. Ha az embernek vannak jó barátai, leéghet az otthona, odalehet bármilyen megszerzett vagyona, nem érzi úgy, hogy az élete rossz.

Én boldog vagyok, a mindennapjaim szépek, nehezen, de fel fog épülni a házam, nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy segítenek.” Harminckét éves álom Afrikát második otthonának tartja, ahol tizenkét órás műszakokban napi több száz embert gyógyít missziós orvosként. Embert próbáló feladat, de ő mégis újra és újra visszamegy, hogy segíthessen.

Dr. Fodor Réka, „Afréka” tizenkét évesen fogalmazta meg az álmát, hogy missziós orvos lesz. Ez 32 év múlva valósult meg.

Erről a sok próbatétellel, mellékösvénnyel megtűzdelt útjáról mesélt – lehengerlő előadásában.

„Álmodjatok, keményen dolgozzatok rajta, ne adjátok fel” – biztatta a jelenlevőket. A holnap jobb is lehet Kafiya Said Mahdi (Rea Milla) alig volt tizenöt éves, amikor egyedül találta magát egy idegen országban, az övétől teljesen eltérő kultúrában, ahol a helyiek nyelvét sem ismerte. Szomáliából, gyerekházasság elől menekült el édesanya segítségével. Az első ország, ahol biztonságban érezhette magát, Magyarország volt. Azóta is ott él, immár tíz éve, csak most már sikeres modellként keresi a kenyerét.

A fiatal lány a TEDxUdvarhelyen élete megrendítő részleteiről mesélt – magyar nyelven.

Mindenki életében vannak dolgok, amelyek megtörténnek, de nem szabad leragadni egy helyen. Édesanyám mondta mindig: ha rossz nap van, tudjad, hogy holnap jön, és a holnap lehet jobb.”

A rendezvényen több meglepetéssel is készültek a szervezők. Fellépett az Elit Dance Company és a Golden Feet tánccsoport, koncertezett a Friday Rehab zenekar, az estet pedig Bödőcs Tibor humorista előadása zárta.