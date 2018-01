Kismadaras patakának befogásával bővítené ivóvízhálózatát a csíkmadarasi önkormányzat

Szakmai fórum Madarason. Szakemberek osztották meg tudásukat, ütköztették nézeteiket • Fotó: Pinti Attila

Három követendő példát is kiemelt ‒ Róma, Tunisz és München ‒, amelyek esetében a jó minőségű, megfelelő hozamú források befogása révén a városok büszkesége a fogyasztható, minőségi vezetékes víz. A rossz példákra való rámutatás után arra is felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy mivel rövid és középtávon megoldott a település ivóvízellátása ‒ a kemény víz lágyítására ugyanis vannak megoldások ‒, ezért hosszútávú terveikbe úgy foglalják bele a saját vízhálózatot, hogy annak hozzáadott értéke is legyen.

Vass Előd, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság képviselőjeként képes bemutatójában a víz és vízminőség témakörét járta körbe, ismertetve, hogy a Föld teljes vízkészletének 95-98 százaléka az óceánok vize és más sós vizek, a fennmaradó édesvizekből a talajvíz és sarki jég mellett mindössze 1,3 százaléka felszíni víz, s ennek is csupán 0,2 százalékát tudjuk hasznosítani, ami tulajdonképpen az életet is biztosítja.