Kinek van igaza? Rendőröket fenyegetett az igazságszolgáltatási tanács alelnöke egy videó szerint, aztán jött a magyarázat

Ezt követően a rendőr közi, hogy az 1-es számú vidéki rendőrkapitánysághoz tartozik. A felvétel azt is megörökítette, amint a rendőrök kérik Horodniceanu személyazonossági igazolványát, járművezetői jogosítványát, az autó forgalmi engedélyét és biztosítási kötvényét.

A rendőr felsorolja, hogy nem tartotta be az előírt távolságot, jelzés nélkül előzött, és túlhaladta a megengedett felső sebességhatárt. Azt is közli, hogy nem bírságolja meg, csak figyelmeztetni akarja a szabálysértésekre. Horodniceanu ezt követően kilátásba helyezi, hogy

A felvétel tanúsága szerint Horodniceanu azt is mondja a rendőröknek, hogy 25 éve ügyész, és hogy közbenjárt Gabriel Oprea volt belügyminiszternél a rendőri fizetések 15 százalékos növelése érdekében.

amelyet két olyan rendőr készített elő, akik ismertek engem. Ma megtudtam, hogy a jelenetet le is filmezték, valószínűleg rejtett kamerával, nem testkamerával” – nyilatkozta az ügyész, hozzátéve, hogy a felvételt megvágták, és „kontextusból kiemelve” úgy tűnik, mintha visszaélne hatalmával egy kötelességét teljesítő rendőrrel szemben.

„Túl a reakciómon, amit – bármennyire is kiprovokáltan történt – őszintén sajnálok, ez a kérdés azt a tágabb témát is felveti, hogy a rendőrök minden ok nélkül megállíthatják a járművezetőket a forgalomban, olyan törvénysértésekre hivatkozva, amelyekről a járművezető képtelen bizonyítani, ha valótlanak” – jelentette ki Daniel Horodniceanu.