Kinek a felelőssége, hogy mit szív a gyerek?

Hargita és Maros megyében is házkutatásokat tartottak olyan cégeknél, amelyek a kannabisz hatóanyagait tartalmazó elektronikus cigarettákat forgalmaztak. Ezekhez kiskorúak is nagyon könnyen hozzájuthattak, mint ahogy azokhoz az édességekhez is, amelyeket pszichoaktív hatású anyagokkal „dúsítottak”.