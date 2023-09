Kábítószeres e-cigarettákat és süteményeket gyártó és forgalmazó kiterjedt hálózatra csaptak le

A DIICOT szerint a csaknem egy éve alakult bűnszövetkezet két Iași megyei gyárban több mint százezer, a fogyasztók életét veszélyeztető pszichoaktív hatású elektronikus készüléket, illetve kannabiszt tartalmazó ehető zseléket, cukorkákat és süteményeket állított elő, amelyeket elsősorban az interneten, de áruházakban is forgalmaztak.

A nyomozás során országszerte 28 olyan üzletet azonosítottak, ahol – kihasználva, hogy az elektronikus cigarettákat is működtető készülékek szabadon forgalmazhatók – kiskorúaknak is eladták ilyeneket, és drog tartalmú édességeket is.

A DIICOT 42 gyanúsítottat állított elő, akiket a vádhatóságnak a nyomozást összehangoló Iași megyei kirendeltségére vittek kihallgatásra.