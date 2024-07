Kimondták, hogy Székelyföldön meddig magyar a világ

A kultúra olyan, mint egy nagy mezei virágcsokor, és ebben a színes csokorban benne van a magyar kultúra virága is – hangzott el A magyar kultúra kihívásai a globális világban című beszélgetésen, Tusványoson. Mint elhangzott: Székelyföldön addig magyar a világ, és addig táplál magyar életet az Olt, a Küküllő, a Maros, ameddig itt él 500 ezer magyar ember. És ez érvényes valamennyi külhoni közösség esetében is.

Ha önazonosak maradunk és vagyunk, akkor plusz értéket tudunk adni. Ez lehet akár a gulyáslevesfőzés is, és tudom, hogy ez triviálisnak tűnik, de az érzékeken keresztül tudjuk megfogni a világot. És ugyanúgy, ahogy minden másban, a kultúra és a kultúra terjesztésében, képviseletében is őrült nagy a verseny. Állandó kihívás az, hogy miért is fogyasszon valaki magyar kultúrát.”