Kigyúlt egy lakóház Bögözben, a szomszédos épületre is átterjedtek a lángok

Lakóház gyúlt ki nagyszombat délután Bögözben. A lángok egy másik házra is átterjedtek, abban is jelentős kárt téve. A hivatásos és az önkéntes tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak a tűz megfékezésén.

