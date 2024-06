Kezdődik Kézdivásárhely vasárnapig tartó városünnepe

A tavaly óta érvényes időpontváltoztatás semmiképp nem befolyásolta a felhozatal gazdagságát és sokszínűségét, hiszen most is száz programpontot sikerült összehozniuk a szervezőknek. A Sokadalom kedden este 8 órakor a Borudvarban (Jazz Bistro & Winery) rajtol a Gyárfás István Trió és Luiza Zan fellépésével, ugyanitt csütörtök este Blansch, pénteken Ewiva feat. Lantos Zoltán, szombaton pedig gyermektáncház, illetve felnőtteket célzó táncoktatás szerepel a kínálatban. És ha már a koncerteknél tartunk, innen még Demeter Eli és Ruszka Sándor szerda esti produkcióját ajánljuk a nagyérdemű figyelmébe a Vigadó udvaráról, míg

És aki tovább bírja, irány az ipari parkban pénteken és szombaton 21, illetve 23 órától berendezkedő Urbanizé Garden, ahol éjfél utánig tart a buli.

Még mindig a zenénél maradva, annak is utcai változatánál: szombat délután az NMG-zenekar és a Southernman Robbie, szombaton a The Crazy Plumbers, az Ithaka és az Old Bumeráng szórakoztat a Vigadó előtti téren. És akkor még nem is beszéltünk a szombat déli megyei fúvószenekari fesztiválról, amelyen Kézdivásárhely, Barátos, Uzon és Réty rezesbandái szerepelnek a Molnár Józsiás parkban, a helyi Tanulók Klubja mazsorettcsoportjainak közreműködésével.

Érdekes színfoltnak ígérkezik az RMDSZ-sátor, ahol nemcsak gyermekfoglalkozás, előadások, közönségtalálkozók várnak ránk, hanem bor- és pálinkakóstoló is,