Kezdődik a Csíkszeredai Könyvvásár, középpontban az olvasnivalók világa

A könyvbemutatók, irodalmi estek, beszélgetések idén ismét két helyszínen zajlanak: a vásártér színpadán, valamint az aréna emeletén kialakított Fodor Sándor teremben, amelyben névadója szellemiségét is megidézik.

A terem megnyitóján avatják fel a Fodor Sándor emléksarkot: az író kolozsvári dolgozószobájának tárgyait a könyvvásár látogatói is megtekinthetik, beülhetnek Fodor Sándor karosszékébe, olvashatnak az íróasztalánál.

A közönség részleteket tekinthet meg Daczó Katalinnak a Fodor Sándorról készült friss dokumentumfilmjéből is.

Megnyitó gyerekeknek és felnőtteknek

Amint azt a Csíkszeredai Könyvvásárra rendszeresen ellátogatók már megszokhatták, külön megnyitót tartanak a gyerekeknek, és külön egyet a felnőtteknek. Az ifjú olvasókat május 11-én 11 órától Zalán Tibor Babérkoszorú-díjas író, költő és Sógor Enikő alpolgármester köszönti. Közreműködik Huzella Péter zenész. A megnyitót követően a sepsiszentgyörgyi Tekergők kisegyüttes koncertezik.

A felnőtteknek 19 órától tartják a hivatalos megnyitót, amelyen a csíkpálfalvi születésű Ferenczes István Kossuth-díjas költő, író mond köszöntőbeszédet. Ezt követően Mirk Szidónia-Katával beszélget majd az alkotó a Hargita Kiadóhivatalnál megjelent Arghezi←Ergézi című, harmadik kiadást megért kötetéről, illetve a kötet megszületése mögött húzódó fordulatos irodalomtörténeti nyomozásról.

Szöcskedomb, a mesevilág

Könyvek köré épített foglalkozásokkal, illusztrációs és játékkiállítással, gondosan összeválogatott könyvekkel várják a rendezvény ideje alatt a gyerekeket a Csíkszereda Városháza és a Gutenberg Kiadó által megálmodott és kialakított Szöcskedomb elnevezésű térbe. Itt találkozhatnak majd a gyerekek André Ferenc, Lackfi János, Tasi Katalin író-költőkkel, Dániel András és Kürti Andrea illusztrátorokkal, megtekinthetik Tomos Tünde illusztrátor László Noémi Keljfeljancsi című kötetéhez készült illusztrációit, foglalkozásokon vehetnek részt a Csiribiri és a Csodaceruza gyermeklap, valamint a Gutenberg Kiadó programjain. Állandó foglalkozásokkal Szabó Réka tájépítész várja majd az alkotni vágyókat. A Csíkszeredai Könyvvásár mesevilágának megnyitóján, csütörtökön 13 órától tartják az illusztrációs és irodalmi pályázat nyerteseinek díjazását. A díjazott szövegekből Balázs Bécsi Aliz olvas fel, majd Tasi Katalin A soknevű macska papírszínház meséjét ismerhetik meg a gyerekek.

Gyermekkönyvek és gyermeklapok

A Gutenberg Kiadó ismét színvonalas kiadványokkal érkezik a könyvvásárra. Imre Eszter színes, erős érzésekkel teli mesevilágát Kürti Andrea önálló képzeletfolyamatokat elindító alkotásai, légies alakjai gazdagítják a Napsugár kisasszony tizenkét madara című kötetben. Az olvasók számára költőként jól ismert László Noémi költőt most meseíróként is megismerhetjük: pénteken mutatják be a Keljfeljancsi – Mesék hívőknek és hitetleneknek című könyvet, Tomos Tünde népmesevilágot idéző rajzaival. Szabó Róbert Csaba, a Vajon nagyi sorozat szerzője ezúttal az Orosz Annabella által illusztrált Újratöltés című kalandregényével várja az olvasóit. Ugyancsak a legfiatalabbaknak szól Száva Csanádnak az Exit Kiadónál megjelent Kevin és a bűvös malom című kötete, akárcsak a Koinónia Kiadó által ajánlott, Jankó Szép Yvette fordításában megjelent Sally Lloyd-Jones: Dalrakeltő - Szívderítő üzenetek gyerekeknek és Tomi Kontio: A kutya, akit Macskának hívnak, otthonra vágyik című könyvek.