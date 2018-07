Kezdődik a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

Drágább, de biztonságosabb és színesebb is, mint valaha a kedden rajtoló 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, ismertebb nevén Tusványos. A napi belépők és a heti bérletek ára növekedett, cserében azonban kibővített biztonsági intézkedéssekkel és programokkal várják a résztvevőket.

• Fotó: Gábos Albin

A nagyszínpad és a rendezvénysátrak zöme már állt, a több mint kétszáz szervező pedig azon dolgozott, hogy a nagy múltú fesztiválon idén is minden zökkenőmentesen történjen.

A belépés délután négy óráig most is ingyenes, ez után már napijegyet kell váltani.

Mint megtudtuk, a beléptetőrendszer idén is a tavalyihoz hasonlóan fog működni: a résztvevők minden nap más színű karszalagokat kapnak, ehhez belépéskor mindenkinek igazolnia kell magát személyazonossági igazolvánnyal, útlevéllel vagy gépjárművezetői engedéllyel.

A sátorhelyek ára egy napra 15 lej fejenként, a táborban sátorozóknak pedig nem kell külön napijegyet is vásárolniuk, ha 16 óra előtt megérkeznek.

Heti karszalagot is lehet váltani, ez a korábbi negyven helyett hatvan lejbe kerül, illetve szintén ennyire emelkedett a sátortáborban is a heti bérlet ára.

A kiskorúak megkülönböztető színű karszalagot kapnak, és nem szolgálhatják ki őket alkoholos itallal vagy dohányáruval a tábor területén. A elmúlt évekhez hasonlóan idén is két recepción lehet bejelentkezni, ezek kedden reggel 8 órakor nyitnak. A külső recepció a vendégeknek, meghívottaknak szól, illetve mindazoknak, akik a városban foglaltak szállást. Ez a főút és a kempinghez letérő út kereszteződésénél kapott helyet. Ennek a recepciónak több ellenőrző pontja van, a karszalagokat itt vehetik át a tábor résztvevői. A másik tábori recepció a sátorozóknak szól, ez a táborban, a kemping közepén kapott helyet.

jelenleg egy hárombocsos és egy kétbocsos anyamedve, illetve három másik felnőtt példány jár be rendszeresen a településre, a környéken egyébként összesen közel 30 medve él.

Emellett a közvilágítást is korszerűsítették, a rendezvény helyszínére vezető hídon például világítótesteket helyeztek ki a biztonságosabb átkelés érdekében. A Tusnádfürdőre kiemelten jellemző medveproblémával kapcsolatosan Albert Tibor elmondta,

Az Olt-folyót megközelíteni ezúttal is szigorúan tilos, a tábor teljes hosszában kerítést helyeztek ki, illetve a vasúti síneken sem lehet átjárni.

A szórakoztatás mellett a résztvevők biztonságát is szem előtt tartották a szervezők, ezért több óvintézkedést is foganatosítottak.

Az elérhetőségeik a tábor több pontján ki lesznek függesztve, illetve minden szervező kitűzőjén szerepelnek. Emellett biztonsági szolgálat is működik a nap 24 órájában a tábor teljes területén.

„A kedvenc történetem ezzel kapcsolatosan az, amikor az ötéves unokám egyszer televízió-nézés közben lelkesen odaszaladt az édesapjához és azt mondta: »gyere gyorsan, mert én a tévében még nem láttam medvét«. Ez mindent elmond: a tusnádfürdőiek úgy nőnek fel, hogy az életük részét képezik a medvék. Arra kérek minden vendéget, hogy éjszakánként ne járjanak egyedül, az erdős területekre pedig ne merészkedjenek be. Ezek a medvék a zajtól sem ijednek meg” – emelte ki a polgármester. Hozzátette,

A Szenvedélyünk Tusványos mottóval startoló rendezvény legnagyobb „ellensége” azonban idén az eső lehet, ezért a szervezők szerint a helyi boltok feltöltötték a gumicsizma-készletüket. Ha nagyobb viharra kerül sor, a sportcsarnokban tarthatnak meg bizonyos programokat, illetve oda lehet menekülni is nagyobb baj esetén.

Több sátor, egyedi programok

Az újdonságokkal kapcsolatosan Kristály Lehel elmondta, a rendezvénysátrak száma 28-ról 30-ra növekedik,

először jelenik meg ugyanis a Mátyás udvar és a Vallásszabadság sátor.

Utóbbi, ahogy a neve is mutatja, főként vallási, hitéleti témákat dolgoz fel, előbbi pedig Mátyás király életét és munkásságát mutatja be, illetve ott kap helyet a megújult Székelyhon lapcsalád sátra is. A rendezvény ideje alatt mintegy

300 politikai, közéleti, kulturális, hitéleti előadás és több neves előadó koncertje lesz hallható, illetve egyéb érdekességekkel is várják az érdeklődőket.