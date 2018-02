Kevés a szakorvos, hosszas az előjegyzés a járóbeteg-rendelőbe

A megyei kórházban lévő járóbeteg-rendelőintézet várakozójában. Ingyenes szakorvosi kivizsgálásra várva • Fotó: Gecse Noémi

a gyakorlatban egy teljes norma heti 35 órányi rendelési időt jelent, amit több orvos is teljesíthet. A heti 35 munkaórás normát azonban nem minden szakon tudják teljesíteni a megyei kórházban, főképp azokon, ahol kevés az orvos. Viszont amely részlegeken több szakorvos is tevékenykedik, ott nagyrészt lefedik a kívánt munkaidőt. Demeter kifejtette, osztályonként meg van szabva, hogy óránként hány pácienst láthat el a szakorvos. A pszichiátriai járóbeteg-rendelőben például 30 perc áll az orvos rendelkezésére, a többi szakon viszont csak 15 vagy 20 perc. Húsz perccel számolva, naponta 21 beteget láthat el egy orvos az ambulancián, ami hetente 105 beteget jelent egy teljes heti normával számítva – magyarázta Demeter.

A kórházmenedzser úgy látja, hogy ezek a várakozási idők normálisnak mondhatók a romániai viszonyokhoz képest. Nem túl hosszúak, azonban ha úgy látják, hogy egy osztály esetében nagyon hosszú várólisták keletkeznek, akkor arra törekednek, hogy ezeket csökkentsék – mondta. Ez egyrészt úgy oldható meg, hogy próbálnak új szakorvosokat alkalmazni, másrészt pedig az egészségbiztosítási pénztárral olyan szerződést kötnek a szolgáltatások elszámolására, amely révén több időt dolgozhatnak a szakorvosok az ambulancián.

Kérdésünkre leszögezte,

nem fordulhat elő, hogy egy beteg nem jut el időben az orvoshoz,

hiszen az azonnali ellátásra szoruló pácienseket a kórház sürgősségi osztályára irányítják a háziorvosok, járóbeteg-rendelőbe pedig csak azokat, akiknek az állapota ezt megengedi. Egyébként a sürgősségi kórház épületén kívül, a csíkszeredai poliklinikán is vannak kórházi rendelők. Ezek viszont nem a klinikai osztályokhoz kapcsolódó szakok, hanem úgynevezett szakrendelők, mint például a családszervezés, diabetológia, munkaorvostan, stb.

A kórház kardiológia szakját is felkerestük, az ott dolgozó telefonos asszisztens érdeklődésünkre elmondta, jelenleg négy kardiológus szakorvos dolgozik a járóbeteg-rendelőben, akiknek emellett a kórház bennfekvő osztályain is kezelniük kell a betegeket. A napi hét óra rendelési időt nem sikerül lefedni, a sok jelentkező páciens miatt akár két hónapra is kitolódhat a várakozási idő, az előjegyzéstől a kezelésig – magyarázta.

Hogyan alakulnak ki a várólisták?



A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a kórházak vonzáskörzetében élők igénye, valamint az adott szakterületen dolgozó szakorvosok száma alapján köt szerződést a kórházakkal meghatározott számú norma lefedésére a járóbeteg-ellátásban. A gyakorlatban egy teljes norma heti 35 órányi rendelési időt jelent. „Az, hogy szerződéskötéskor hány normára tesz nekünk ajánlatot egy kórház, az annak a függvénye, hogy a létező szakorvoslétszámmal hány normát tud biztosítani. Ez attól is függ, hogy a szakorvosok mennyire vannak lefedve munkával, mert azt tudni kell, hogy ők a járóbeteg-rendelő mellett a kórházi részlegen is dolgoznak” – mondta egy korábbi megkeresésünkkor Duda Tihamér, a biztosítási pénztár vezérigazgatója.



„Mi kiszámítjuk, hogy megyeszinten, kórházanként és szakonként is hány szakorvosra lenne szükség ahhoz, hogy megfelelőképpen működjön ez a rendszer, ezt szembeállítjuk azzal az ajánlattal, amivel jönnek a kórházak, és próbáljuk úgy alakítani, hogy a lehető legtöbb norma legyen leszerződve” – fogalmazott Duda, hozzáfűzve, hogy várólisták azokon a szakterületeken alakulnak ki, ahol a szakorvoshiány vagy egyéb okok miatt nem tudnak elegendő rendelési időre szerződést kötni. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy minél több munkaórát tudnak lefedni a szakorvosok egy kórház járóbeteg-rendelőjében, annál több páciens kezelésére jut finanszírozás az egészségbiztosítási pénztár részéről, ezáltal csökkenhetnek az akár két hónapra is kinyúló várólisták.