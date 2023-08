Két kilométer bicikliút, ötven kivágott fa

Az építkezések miatt, a terület felszabadítása érdekében kivágott fák esetében is vannak, akik elégedetlenkednek, sérelmezve, hogy most, amikor egyre melegebbek a nyarak, és szükség van az árnyékra, miért kell a jókora koronával rendelkező fákat elpusztítani.

Az érintett utcák: a Gheorghe Marinescu utca, az 1989. december 22. sugárút, a Kosárdomb sétány, a Székely vértanúk útja és a Constantin Romanu Vivu utca. Itt

kétkilométeres, kétsávos bicikliút épül,

megújulnak a járdák,

padokat helyeznek ki,

és megfigyelőkamerákat szerelnek fel, hogy biztonságos legyen a környék.

Lesz egy kerékpárkölcsönző is, így akár a nagykórházat és a Somostetőt összekötő erdei kerékpárutat is ki lehet majd próbálni. Mivel közel van a közkedvelt Víkendtelep, oda is el lehet biciklizni, illetve a Maros-parton is lehet majd tekerni.