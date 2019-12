Készülnek a karácsonyi vásárra Székelyudvarhelyen

Archív • Fotó: Barabás Ákos

Vasárnap délután 5 órakor az adventi gyertyagyújtással kezdődik az idei karácsonyi vásár a Márton Áron téren. A Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala rendezte eseményen az udvarhelyi fellépők mellett más erdélyi városokból, illetve külföldről is érkezzenek előadók, meghívottak.

„Így az esemény színpadán láthatjuk a székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttes karácsonyi műsorát, a kolozsvári Puck Bábszínház előadását, a szentgyörgyi Classical Singers koncertjét, de itt lesznek a Belvárosi Betyárok egy gyermekkoncerttel, valamint Szalóki Ági és Bognár Szilvia is. Emellett több napközi általános és középiskola diákjai is fellépnek, az Udvarhely Néptáncműhely tanítványai és a Tomcsa Sándor Színház művészei is segítenek az ünnepre hangolódni” – árulta el Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője. Mint megtudtuk,

december 19-én, csütörtökön része lesz a vásárnak a Pro Urbe díjak átadása, amelyről az aznap délelőtti tanácsülésen dönt az önkormányzati testület.

HIRDETÉS

A vásáron ezúttal 59 árus kínálja a portékáit: lesznek hagyományos étkek, sütemények, street food, forralt bor és tea, mézeskalács, fajátékok, méz, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, gyógynövények, sajtok, hústermékek, fabútorok, kézimunkák, makramé, textiltáskák, könyvek, festett üveg és sok más.

A vasárnapi gyertyagyújtáson közreműködik Nt. Ferkő Andor református lelkész és a Fundamentum Együttes, 5 óra 40 perctől pedig adventi játék következik László Csaba és a Pipacsok Néptáncegyüttes jóvoltából.

A Székelyudvarhelyi Karácsonyi Vásár további részletes programját az esemény Facebook-oldalán lehet böngészi. Egyébként, a vásár teljes idejére forgalomkorlátozást vezetnek be a Márton Áron téren.