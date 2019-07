Keresztény szabadegyetemet tartanak Gyergyószentmiklóson

A szabadegyetem immár a második rangos keresztény jellegű rendezvény lesz idén Gyergyószentmiklóson • Fotó: Feltöltő Keresztény Zenefesztivál

A szervezők tájékoztatása szerint a szabadegyetem központi témája a női és férfi identitás kérdése, szakemberek segítségével fogják megvizsgálni a témakört, lehetőséget biztosítva arra, hogy a jelenlevők feltehessék kérdéseiket, elmondhassák meglátásaikat.

Két párhuzamos előadás-sorozat zajlik majd, ahol a következő kérdések vetődnek fel: Mit jelent nőnek lenni? Mitől nő a nő spirituális és pszichológiai értelemben? Mit jelent férfinak lenni? Gondolatébresztő gondolatok a férfi lét spirituális és pszichológiai vonatkozásairól.

Az előadásokon téma lesz még a családi minta és párkapcsolat, azaz hogy miként hat a szülői minta a fiatalok későbbi párkapcsolati működésére.

Sor kerül egy pódiumbeszélgetésre is tabuk nélkül a sikerről és a kudarcról, olyanokkal, akik megtalálták és élik hivatásukat a mindennapokban. A sportos, szórakoztató kikapcsolódási lehetőségek mellett a szabadegyetem helyszínen kávézó is várja majd a lazulni vágyókat. Ez fog otthon adni az esti programok egy részének, itt lesz ugyanis egy színházi előadás és egy kávéházi kis koncert is.

Az eseményre előzetesen bejelentkezettek mellett szívesen látnak bárkit, aki a 20–35 év közötti korosztályhoz tartozik és érdeklik a táborban elhangzó előadások, beszélgetések.