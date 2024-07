Kelemen Hunor: visszatérő kihívás a román nyelv oktatása

„Ezzel az új helyzettel, amit az oktatási minisztérium megteremtett – nagyon sokan féltünk attól, hogy milyen lesz, hogyan fog kinézni a román érettségi vizsga – a félelmeink nem igazolódtak be egyrészt, másrészt pedig sajnos

Ez azt mutatja, hogy jó képességű diákok nem tudnak fölkészülni rendesen a román nyelvből úgy, hogy most már a módszertani kérdések egy része és a tankönyvek egy része is tisztázódott” – fejtette ki a héten Kelemen Hunor Szovátán, a Bolyai Nyári Akadémia főmegnyitóján.

A román érettségin mentek át a legkevesebben idén is Hargita megyében, ezért jóval országos átlag alatt van a megye érettségi átmenési aránya.

A jelenlegi tizenegyedik osztály már az új, speciális tananyag szerint tanul, ők idén ősszel kezdik meg a tizenkettediket, és ők az elsők, akik az új tananyag szerint fognak érettségizni jövőben.

A pedagógus-utánpótlás helyzetére is kitért

Az RMDSZ vezetője megemlítette azt is, hogy fontosnak tartja az elmúlt években elindított címzetes tanári vizsgákat elkészítő programot, amelyre több mint kétszázan iratkoztak be. „Ennek eredményeként minden bizonyára a következő vizsgákon sokkal többen vizsgáznak sikeresen, és címzetes tanári minősítést is kapnak.