Kapucnis rongáló randalíroz Gyergyószentmiklóson – a rendőrség nyomoz

Egy autó szélvédőjét rongálták meg, másik személygépkocsinak pedig a kerekeit vágták ki, ugyanakkor egy ház ablakát is betörték Gyergyószentmiklóson a napokban.

Betört szélvédő. A rendőrség nyomoz az ügyben • Fotó: Burján Rajmond

Magas, vékony fiatalembert láttak elszaladni vasárnap este a gyergyószentmiklósi Dózsa György utcából; a környéken élők azt gyanítják, hogy ő lehetett az, aki több autót megrongált és egy lakóház ablakát is betörte.

Nem hallhatta a kődobálás által okozott csattanásokat, a közelebb lakók azonban hallották, és ők látták az elszaladó férfit is.

Megállapítható, hogy nem csak egyszer próbálkozott, hanem több alkalommal is hozzávágott köveket a szélvédőhöz és a hátsó ablakhoz.

A szomszédokkal beszélve azt is megtudta, hogy a közelben egy lakóház ablakát is kővel törte be valaki (feltételezhetően ugyanaz a személy), nem sokkal korábban.

Az ott élő idős férfi sokkot kapott – mesélte Burján. Elmondta azt is, hogy egy másik szomszéd autójának a kerekein a gumiabroncsokat vágta ki a rongáló.

A rendőrök hétfő reggel helyszíneltek, dolgoznak az elkövető azonosításán. Burján Rajmond szerdán tett panaszt a rendőrségen, ahol megtudta, hogy a Bucsin negyedben több helyen és a Virág negyedben is történt hasonló eset. És úgy tűnik, hogy ugyanakkor, amikor az ő autójának is betörték az ablakait, a Dózsa György utcában lévő óvodát is megdobálták. A károsult úgy tudja, hogy térfigyelő kamerák felvételein látható egy magas kapucnis fiatalember, aki a rongálások helyszínein megfordult.