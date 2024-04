Kapcsolatainkat már a magzatkori állapot meghatározza

dönthetünk úgy, hogy kilépünk belőle és egyedül maradunk, vagy úgy is, hogy kijavítom az öröklött mintákat.

Az előadás során szó esett a párkapcsolati fejlődési fázisokról is, amiből öt szakaszt különböztetünk meg. Az első szakasz a szimbiózis fázisa, ezt nevezzük szerelemnek. Ebben a szakaszban felhőtlen boldogságot tapasztalunk, amikor a valóságban a két tudattalan kommunikációja történik: újra tudjuk játszani az öröklött mintákat. Ez a szakasz jellemzője, hogy adunk és kapunk, a nők gyakori hibája, hogy ilyenkor felvállalják az anyai szerepet és sokat vállalnak. Ez a férfiaknak kényelmes, hiszen a 2–6 hónapos kisbaba anyával való szimbiózis mintájára épül ez a tendencia. Ennek a szakasznak az elakadása, buktatója lehet, hogy

Egy másik buktatója a se veled, se nélküled szituáció lehet, amit talán nem kell túlragozni. A második szakaszt nevezik a szakemberek leválásnak. Ebben a fázisban „én újra én leszek, ő újra ő”, ilyenkor jelennek meg az ellentétek, a viták, hiszen kezd reálissá válni a kapcsolat. Buktatója lehet ennek a szakasznak, ha paranoiásan arra fókuszálunk, hogy a másik ne hagyjon el, továbbá ha a változásokat ahhoz a feltételhez kötjük, hogy a másik is megváltozik. Ebben a fázisban fel kell oszoljon a szimbiózis.

A harmadik szakasz az önállóság, „önzés” fázisa. Ekkor kezdünk foglalkozni mással is, elakadás lehet viszont, ha olyan sokat vagyunk egyedül, hogy eltávolodunk a párunktól.

Fontos a megfelelő szereposztás is, és az is, hogy mindez demokratikusan történjen, így annak velejárója kell(ene) legyen a szerepünk felvállalása is. Egy újabb dimenzió az affektív érzelmekre épül, ami annyit tesz, hogy megfelelően tudjuk lereagálni a másik érzelmeit. Végül elengedhetetlen a viselkedési kontroll, ami a tabuk feloldására és a rugalmasságra épül.