Kanyaró: az esetszámok növekedésére számítanak

Ha korábban nem estek át a betegeségen, akkor védtelenek a 45 évesnél idősebbek is – ugyanis Romániában 1979-ben vezették be az egyadagos védőoltást –, de az 1994 előtt születettek esetében is fennál a megfertőződés kockázata, ugyanis

Romániában a kanyaró elleni védőoltás belső összehasonlításban is a sor végén áll az átoltottsági arányt tekintve. Amint azt Tar Gyöngyitől megtudtuk, erre az lehet a magyarázat, hogy több más védőoltást – például a BCG-oltást stb. – már a szülészeten megkapnak a csecsemők, a kanyaró elleni immunizálásra viszont már el kell vinni az orvoshoz a gyermeket, majd ötéves korban újra, addigra viszont már jócskán lazul az oltási fegyelem a szülők egy részében. E tekintetben a rendezetlenség leginkább a hátrányos helyzetű közösségekre jellemző, a romák közül sokan vándorló életmódot folytatnak, így gyakori, hogy már az országot is elhagyták, mire a gyerekük meg kellene kapja a második oltásadagot.

többségük ilyen közösségekben élő gyermek – tudtuk meg Tar Gyöngyitől. Vannak ugyanakkor néhányan olyanok is, akiknek a szülei oltásellenesek, és ezért nem adatták be a második oltásadagot.

Másrészt komoly szövődményei lehetnek a megbetegedésnek (például tüdő- vagy középfül-gyulladás), és statisztikailag 1000 gyermekből 1 belehalhat – figyelmeztetett, emlékeztetve, hogy a kanyaró 2017–2019-es fertőzési hullámában több mint hatvan gyermek halt bele a fertőzés szövődményeibe.

„A legsúlyosabb szövődmény az agyvelőgyulladás. Van ennek egy olyan formája, ami a kiütések elhalványulásakor kezdődik – ez egy korai szövődmény –, de sajnos van egy olyan agyvelőgyulladás-forma is, ami 10–20 év múlva is jelentkezhet. Az agyi leépüléshez vagy akár elhalálozáshoz vezető késői szövődmény. Emiatt oltunk tulajdonképpen, mert amúgy az, aki átesett a fertőzésen, életre szóló védelmet kap a kanyaró ellen, de nem érdemes így megszerezni azt” – fogalmazott.

A megyei egészségügyi szakhatóság vezetője egyébként kérdésünkre elmondta, egyértelműen az esetszámok növekedésére számít, részben azért is, mert a szomszédos Brassó, illetve Maros megyében már több száz kanyarós esetet jegyeznek.

Megelőző intézkedések

Mivel december 5-én kanyarójárványt hirdetett az egészségügyi minisztérium, szigorúbb intézkedéseket vezetett be az egészségügyi szakhatóság is a fertőzés terjedésének a megállítása érdekében. Amint arról Tar Gyöngyi tájékoztatott, szükség esetén egyéves kor helyett akár hét hónaposan is be lehet oltani a csecsemőket a kanyaró elleni első oltással. Egyelőre több hónapra elegendő oltóanyag áll rendelkezésre, de ha szükség lesz a korhatárcsökkentésre, akkor a szaktárca oltóanyag-utánpótlást kell küldjön a megyébe.

Az új intézkedések részeként a megyei egészségügyi szakhatóság a háziorvosokkal együttműködve intenzíven próbálja felkutatni azokat a szülőket, akik nem adatták be gyermeküknek a védőoltást. Ez azonban nehéz, hiszen az érintettek többsége hátrányos helyzetű közösségekben él, sokaknak iratai sincsenek, így a nyilvántartásokban sem szerepelnek. A népegészségügyi igazgatóság ugyanakkor román és magyar nyelvű tájékoztatót küldött a tanintézeteknek a kanyaró tüneteiről, illetve a teendőkről, ha a kanyaró megjelenésére utaló jeleket észlelnek a gyerekközösségben.

Érdemes ugyanis még ilyenkor is beoltani azokat a gyermekeket, akik korábban valami okból nem kapták meg az oltást: