Jó munkához idő kell: tizenöt évig „készülgetett”

Tizenöt évvel ezelőtt kezdték el építeni a csíkszeredai Kós Károly Építőipari Szakközépiskola tanműhely-épületét, viszont 2008-ban az állami források elapadása miatt csak az alapig jutottak, ezután hosszú évekig állt az építkezés. A csíkszeredai önkormányzat végül 2019-ben nyújtotta be a pályázatot európai uniós finanszírozásra, a nyertes pályázat után két évvel ezelőtt fogtak hozzá a tervezéshez és kivitelezéshez, nemsokára pedig átadják a befejezett épületet az iskolának.

Ugyanakkor szintén 200 ezer lejre az önkormányzat további különböző oktatási felszereléseket is vásárolt.

Szén János iskolaigazgató kiemelte, régi álma ez az iskolának, ami most megvalósult, korszerű létesítmény épült, a fűtéshálózat és a felszereltség szempontjából is.

Öröm lesz a tanulóknak is ilyen körülmények között tanulni

– jegyezte meg. A sajtó munkatársainak is bemutatták csütörtökön az elkészült termeket.

A három tanműhely mellett számítástechnikai terem is helyet kapott az épületben,

számítógépekkel felszerelve, itt a diákok a műszaki tervek, az architektúra-tervrajzok elkészítését, megismerését sajátíthatják el, építészeti formatervezést tanulhatnak. Ugyanakkor a kiszolgáló helyiségek mellett a tanároknak, mestereknek irodákat is kialakítottak.

A város ugyanakkor a Venczel József Szakközépiskola számára is vásárolt famegmunkáláshoz szükséges gépeket 40 ezer lej értékben, és felújíttatta tanműhely épületének fűtéshálózatát is. Ambrus Orsolya, a tanintézet vezetője elmondta, szükséges lesz a jövőben a létesítmény tetőzetét is javítani, mert ázik az épület.