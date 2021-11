Jelenléti oktatást akarnak Csíkszentimrén oltottsági feltétel nélkül

Bár még nem érték el a 60 százalékos átoltottságot, mégis jelenléti oktatással kezdenék a hetet a csíkszentimrei Arany János Általános Iskolában, ami nem nyithatott ki a kormány vonatkozó rendelete értelmében. Csíkszentimrén csütörtökön a szülők és gyerekek egy csoportja tiltakozott az online oktatás ellen, ennek megerősítésére pedig petíciót is benyújtottak a Hargita Megyei Tanfelügyelőségre. Időközben, a tanfelügyelőség legfrissebb összesítéséből kiderült: az iskola teljesíti a jelenléti oktatáshoz szükséges feltételt, mivel meglett a 60 százalék fölötti átoltottsági arány.

A csíkszentimrei Arany János Általános Iskola épülete. A szülők azt akarták, hogy jelenléti oktatás legyen jövő héttől, annak ellenére is, hogy nem teljesülnek az ehhez szükséges feltételek • Fotó: Gecse Noémi

A csütörtök déli tiltakozást írásban is megerősítendő, petíciót nyújtott be a szülők nevében a megyei tanfelügyelőséghez Fülöp Kinga – aki egyébként Csíkszentimre alpolgármesteri tisztségét is betölti –, amelyben kérik az érvényben levő korlátozás eltörlését, miszerint a tanintézetek csak 60 százalékos átoltottságnál nyithatnak ki.

A dokumentumot száz szülő, 179 diák jelenléti oktatásának érdekében írta alá.

Amint az Csíkszentimre alpolgármestere Facebook-oldalán, a petíció kapcsán megfogalmazta, iktatták a tanfelügyelőségen az általuk benyújtott dokumentumot, de mivel a főtanfelügyelő épp tanított a beiktatás ideje alatt, telefonon kérte, hogy mielőbb válaszoljanak a kérésükre.

Kérem az összes iskolát,hogy társuljanak a kezdeményezéshez! Legyünk egységesek! Terjedjen,mint egy vírus, a keresünk, tanúsítsunk bátorságot, a pedagógusokat is kérem álljanak az ügyünk mellé! Hétfőn legyen mindenki az iskolákban! Ne féljünk, mert a tiszta szent ügy mellett vagyunk,baj nem érhet senkit emiatt!

– fogalmaz Facebook-bejegyzésében Fülöp Kinga.

Mint arról már beszámoltunk, csütörtökön demonstrációt tartottak a csíkszentimrei Arany János Általános Iskola előtt az online tanítás ellen, a jelenléti oktatás mellett. Az élőben is közvetített demonstráción a szülők nevében Fülöp Kinga tartott beszédet, kihangsúlyozva, hogy

hétfőn személyes jelenléttel szeretnék megkezdeni az oktatást, továbbá kérve, hogy töröljék el a 60 százalékos átoltottsági küszöböt a tanintézetekre vonatkozóan.

Mint Kencse Előd csíkszentimrei polgármestertől megtudtuk, Fülöp Kinga alpolgármester szülőként kezdeményezte a csütörtöki tiltakozó akciót, amellyel a községvezető is egyetért. „Szülőként én is egyetértek velük, mert nem lehet megkülönböztetni az embereket a szerint, hogy ki van beoltva és ki nem, és ez alapján bezárni vagy kinyitni az iskolákat.

Úgy érzem, nem szabad ilyen módszerekkel különbséget tenni az emberek között. Ennek hatását a gyerekek a saját bőrükön tapasztalják, hiszen ezen múlik, hogy mehetnek iskolába, vagy sem. Ez nem járható út a 21. században

– fejtette ki a polgármester. Azt is elmondta, hogy az iskolában már a múlt pénteken megközelítette az elvárt értéket az átoltottsági arány (54,17 százalék), a 60 százalékot viszont tudomása szerint még nem érte el az elmúlt héten. Azt is elismerte továbbá, hogy

az önkormányzatnál nagyon alacsony az átoltottsági arány, és sem ő, sem az alpolgármester nincs immunizálva.

Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője érdeklődésünkre megerősítette, hogy iktatták a csíkszentimrei önkormányzat által benyújtott petíciót, amire a törvényes határidőn belül, vagyis a következő harminc napban fognak válaszolni. Ugyanakkor hozzátette:

a csíkszentimrei iskolában az érvényben lévő előírásoknak megfelelően csak abban az esetben folytatódik személyes jelenléttel az oktatás hétfőtől, ha a tanintézményben meghaladja az átoltottsági arány a 60 százalékot.

Időközben a Hargita Megyei Tanfelügyelőség közzétette a tanintézmények legfrissebb oltottsági adatait: a csíkszentimrei Arany János iskola ezek szerint 61,54 százalékon áll.