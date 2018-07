Javultak az érettségi eredmények Hargita megyében az óvások után

Mostantól lehet jelentkezni az egyetemekre. Képünk illusztráció

Közzétették hétfőn a végleges érettségi eredményeket a tanügyminisztérium honlapján. A jegyükkel elégedetlen érettségiző diákok múlt szerdán nyújthatták be óvásaikat, ennek eredményeképpen Hargita megyében 842 dolgozatot javítottak ki újra. Tekintettel arra, hogy

a megbukott érettségizők közül legtöbben román nyelv és irodalomból nem írtak átmenő jegyet, ezért érthető, hogy ebből a tantárgyból írt dolgozatokat óvták meg nagyon sokan, összesen 399-en.

Mint Görbe Péter főtanfelügyelőtől megtudtuk, a 842 megóvott dolgozatból 599 esetben növelték a jegyet, azonban ez nem jelentette azt, hogy a növelt pontszámmal is elérte volna minden diák az átmenő jegyet. Ugyanakkor 208 dolgozat esetében csökkentették a jegyet, 35 esetben pedig nem változtattak rajta. A közzétett eredmények között láthatóak voltak 1 jegynél is nagyobb eltérések az eredeti és a megóvott jegy között.

Ilyen esetekben a szabályzat szerint harmadszorra is újra kell javítani a dolgozatot, majd a legkisebb, valamint a legnagyobb pontszám kiütésével átlagolják a többi pontszámot, így hozzák meg a végső eredményt

– magyarázta a főtanfelügyelő. Az érettségi eredmények táblázatából olyan példákat is láthattunk, ahol egy diáknak kémia tantárgyból 9-es fölötti jegyet sikerült szereznie, román nyelv és irodalomból azonban még négy pontszámot sem sikerült elérnie, így megbukott az érettségin.

Az óvások után némileg javult az átmenési arány a megyében, ugyanis

53,69 százalékról 58,06 százalékra növekedett a sikeresen vizsgázók hányada.

Így a végleges eredmények szerint a 2236 érettségire beiratkozott diákból 1188 tanulónak sikerült az érettségi vizsgája, 89-el többnek, mint első körben. 856 diák pedig megbukott. Érdekesség, hogy nyolc diáknak sikerült az óvás után 9-esnél nagyobb jegyet szereznie, így összesen 116 diák zárta ilyen jeggyel az érettségijét, azonban

egy tanulónak sem sikerült 10-est kapnia.

A vizsgadolgozatokat egyébként első körben Maros megyében, a megóvott dolgozatokat pedig Szilágy megyében javították.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az általa „katasztrofálisnak” értékelt érettségi eredmények kapcsán megbeszélésre hívta hétfőn Görbe Pétert, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség vezetőjét. A megyei tanács elnöke azt elismerte, hogy az önkormányzatnak nem hatásköre az érettségi megszervezése, azonban olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek ezen a helyzeten tudnak javítani. Mint magyarázta,

van rá mód, hogy finanszírozzanak felkészítőket,

amelyeket a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ bonyolíthatna le, egyeztetéseket is tarthatnak az érintett intézményekkel, ugyanakkor a problémával megkeresik a tanügyminisztériumot is. Szerinte a román nyelv oktatásában nagy hiányosságok vannak, erre kell megoldást találni. Ugyanakkor úgy véli, a szakoktatásra is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni,

kevesebb elméleti és több szakiskolai osztályra volna szükség.

Görbe Péter főtanfelügyelő is elismerte, hogy nem kielégítőek az érettségi eredmények, bár szerinte nem olyan rosszak, mint ahogy azt a megyei tanácselnök lefestette. Ő is úgy véli, hogy szükséges módosítani a román nyelv oktatáson, és azzal is egyetértett, hogy több szakiskolai osztályra volna szükség. Az érettségi vizsga kapcsán megjegyezte azt is, hogy míg a korábbi években segíthetett a diákokon egy adott lecke „bemagolása”, az idei tételek több értelmezést, saját megfogalmazást követeltek a diákoktól, amelyeknek nehezebben tudtak eleget tenni.