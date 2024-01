Javultak a körülmények az elhanyagolt Hargita megyei vasútállomásokon

A hiányosságok egy részét megoldották azon a tizenkét Hargita megyei vasútállomáson, amelyet megbírságolt vagy ideiglenesen bezáratott a fogyasztóvédelem tavaly. Ám eközben perben is áll a szakhatósággal a vasútállomások többsége a büntetések miatt.

a borsos bírságok mellett hétnek a működését is felfüggesztették átmenetileg.

Amint azt Laurențiu Moldovantól, a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetőjétől megtudtuk, noha az említett tizenkét vasútállomáson időközben orvosolták a problémák egy részét, többségük meg is fellebbezte a szankciókat, azaz perre vitték az ügyet . A májusban ellenőrzöttek közül hét, az októberben ellenőrzött négy vasútállomás közül pedig kettő fellebbezett, így

Október folyamán újabb négy vasútállomáson – a csíkszentdomokosin, a csíkszentsimonin, a marosfőin és a tusnádfürdőin – végzett ellenőrzéseket a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség, és azokon is hasonló állapotokkal szembesültek.

A mellékhelyiségek egy részével is gondok voltak, némelyik még a legalapvetőbb higiéniai feltételeknek sem felelt meg.

Az ellenőrök által májusban meglátogatott nyolc állomás közül a székelyudvarhelyit, a csíkmadarasit, valamint a gyimesközéplokit ideiglenesen bezáratta a szakhatóság , ugyanis azok még működési engedéllyel sem rendelkeztek. Emellett számos egyéb szabálytalanságot is feltárt a hatóság az ellenőrzött állomásokon:

Noha a problémák egy részét rendezték a vasútállomásokon, többségük időközben perre is vitte az ügyet.

összesen kilenc per van folyamatban az ügyben.

A fellebbezés egy rutineljárás ilyen esetekben, mondta Laurențiu Moldovan, aki egyébként biztos benne, hogy meg fogják nyerni a pereket. Ezzel kapcsolatban megjegyezte azt is,

sőt a hiányosságok egy részét is orvosolták. Abban is biztos, hogy időközben kiváltották a működési engedélyt, ellenkező esetben ugyanis a pereskedésnek sem volna értelme.

„Javultak a körülmények ezeken az állomásokon, a kollégáim utólag voltak a helyszínen. A hiányosságokat próbálták rendezni az állomásokon, fűtőtesteket és lámpatesteket szereltek fel, egyes állomásokon rendbetették a vécéket is. Van olyan eset is, ahol ezt nem tudták még megtenni, ott mobilvécéket hoztak és felállították azokat az állomás mellett” – fogalmazott a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy idén