Pereskedéssel húzzák az időt a romos állomások egy része esetében

Perben állunk velük. Amíg zajlanak a perek, addig nem tartunk újabb ellenőrzést, mert a per is arról szól, hogy ők nem értettek egyet azzal, amit mi megállapítottunk. Így a per vége előtt hiába állapítjuk meg ugyanazokat a problémákat, hiszen ők éppen ezzel a megállapítással nem értettek egyet. Ha majd a bíróság nekünk ad igazat, akkor visszamegyünk ellenőrzésre, hiszen az ítélet alátámasztja majd azt, hogy ők végre kell hajtsák azokat az intézkedéseket, amelyeket mi megszabtunk

Azonban ez sem érvényes mindegyik állomásra, ugyanis vannak köztük olyanok – például alcsíki falusi vasútállomások –, ahol időközben a problémákat is orvosolták, még ha egyelőre csak átmeneti megoldással is.

Kevesen „merték” házhoz hívni a fogyasztóvédelmet



Múlt év novemberében új kezdeményezést ültetett gyakorlatba a fogyasztóvédelmi hatóság, amelytől a fogyasztóvédelmi előírások betartásának a hatékonyabbá válását várták: székhelyükön kérhetnek egyéni fogyasztóvédelmi tanácsadást a gazdasági egységek, ezáltal az esetleges hiányosságok, szabálytalanságok miatt kiszabható bírságokat is megelőzhetik. A helyszíni tanácsadást a gazdasági egységeknek kérelmezniük kell a fogyasztóvédelemnél, ezt követően látogatják meg a hatóság munkatársai. Nem váratlanul toppannak be, előzetesen értesítik az egység vezetőjét a látogatás időpontjáról, és az esetleges hiányosságok miatt nem is bírságolnak, csak elmondják, hogy min kellene változtatni, hogy megfeleljenek az előírásoknak.



A szolgáltatást a bevezetése eltelt nyolc hónapban nem sok Hargita megyei vállalkozás vette igénybe – tudtuk meg Laurențiu Moldovantól. Nem tudni, hogy azért-e, mert tartanak a fogyasztóvédőktől, de akiknek tanácsadásra volt szüksége, inkább maguk keresték fel a hatóságot vagy telefonon érdeklődtek, mindössze néhány esetben hívták helyszínre a hatóság munkatársait – mondta kérdésünkre.



Ez a kezdeményezés egyébként továbbra is aktív, és a jövőben is az marad, így azok a vállalkozások, amelyek élnének a helyszíni fogyasztóvédelmi tanácsadás lehetőségével, a Brassói Regionális Fogyasztóvédelmi Hivatalhoz, illetve a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez küldhetnek erre vonatkozó kérést, a crpcbrasov@anpc.ro, illetve a reclamatii.harghita@anpc.ro email-címekre. További információkat a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség telefonszámát (0266-311702) felhívva kaphatnak az érdeklődők.