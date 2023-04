Javult az egészségügyi platform működése, de nem szűntek meg a hibák

Az elmúlt hónapban javult az elektronikus egészségügyi kártyák rendszerének a működése, de a hibák előfordulása továbbra is mindennapos, csak nem tartanak olyan sokáig, mint korábban. A kiesések nemcsak az orvosoknak, hanem a pácienseknek is bosszúságot okoznak.

Megszűntek a rendkívül hosszan tartó üzemzavarok az elmúlt hónapban az elektronikus egészségügyi kártyák rendszerében (SIUI), de az egészségügyi szolgáltatók még most is napi rendszerességgel tapasztalnak rövid leállásokat a platform használata közben. A SIUI az egészségbiztosítási rendszerben elvégzett összes szolgáltatás érvényesítésére és nyilvántartására szolgál, a múlt hónap első felében – mintegy két hétig – pedig annyira ellehetetlenült a használata, hogy a Háziorvosok Országos Szövetsége az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz fordult, azt kérve, hogy vállalják fel az elektronikus egészségügyi informatikai rendszer működésképtelenségének a problémáját és sürgősen javítsák meg az informatikai platformot.

– mondta Soós Szabó Klára. Kitért arra is, hogy az elvégzett szolgáltatások érvényesítése is nehézkesen működik, ugyanakkor a páciensek kártyájával történő „aláírást” is nehéz elvégezni a rendszerben. Kaptak ugyan ígéretet a problémák kiküszöbölésére az egészségbiztosítási pénztártól, de ez már a korábbi években is számtalanszor megtörtént, mégsem szűntek meg a „tizenéve” fennálló hibák – válaszolta kérdésünkre a háziorvosok szövetségének a megyei vezetője.

Hirdetés

A kiesések az orvosoknak és a pácienseknek is bosszúságot okoznak, előbbieknek azért, mert a leállások felborítják a napi rendelési programot, munkarendet, a páciensek pedig a rendszerleállások okozta kényszervárakozás miatt elégedetlenek. Utóbbiak számára a következő állomás sokszor a gyógyszertár, ahol kezdődik elölről a probléma, ha ott is kifognak egy SIUI-üzemzavart – mondta Soós-Szabó Klára.

korábban írtuk Már az egészségüket féltik az elektronikus egészségügyi platform leállásai okozta stressz miatt Lassan rámegy az egészségügyi rendszerben dolgozók egészsége a sok bosszúságra és stresszre, amit az elektronikus egészségügyi kártyák rendszerének a működésképtelensége okoz számukra.

A témával kapcsolatban kerestük a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatóját is, de nem sikerült kapcsolatba lépnünk vele.

Az elektronikus egészségügyi kártyák rendszerének a múlt havi működési problémáival kapcsolatban egyébként az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) is kiadott egy közleményt akkor. Abban elismerték, hogy a SIUI-ban bizonyos működési zavarok léptek fel, és azt írták, az informatikai platform szoftverfejlesztőihez fordultak, hogy a velük megkötött karbantartási szerződésekben foglaltaknak megfelelően sürgősen orvosolják a működési zavarokat.