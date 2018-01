Javítják a mezőzáhi Ugron-kastélyt

A Mezőségen álló, egykor impozáns kastély állagmegőrzését nemrég fejezte be a Maros Megyei Múzeum, amelynek munkatársai jelenleg a restaurálási és újrahasznosítási terveken dolgoznak. Soós Zoltán igazgatótól megtudtuk: rendezvényközpontot szeretnének berendezni a kastélyban.

A legsűrgősebb állagmegőrzési munkálatokat elvégezték • Fotó: Soós Zoltán

A megyei tanács október végén utalta át a mezőzáhi Ugron-kastélyt a Maros Megyei Múzeum ügykezelésébe, és hagyta jóvá a sürgősségi munkálatokhoz szükséges anyagi forrásokat. A múzeum hozzá is látott az állagmegőrzési munkálatoknak,

első lépésként a főhomlokzat külső teraszait védve le, majd a nagy terasz fölött cserélték ki a tetőcserepet és a megrongálódott bádogmunkákat.

Soós Zoltán múzeumigazgató a Vásárhelyi Hírlapnak elmondta, kijavították az impozáns toronyablakokat és régi cseréppel pótolták a hiányos héjazatot. A javítási munkálatok folytatódnak – mondta az igazgató, akitől azt is megtudtuk, készülnek a költségvetési tervek, amelyek megvalósítását ugyancsak a megyei önkormányzat finanszírozza: a konzerválás és felújítási, valamint az újrahasznosítási tervek. A felhasználási stratégián is dolgoznak, és mivel a múzeum nem önfenntartó és Mezőzáh távol is van Marosvásárhelytől, ezért inkább

egy rendezvényközpont létesítésén gondolkodnak, ahol különböző rendezvények, konferenciák szervezésére lesz lehetőség, de akár még esküvők helyszínéül is szolgálhat az épület.

Ugyanakkor arra is gondoltak a múzeum munkatársai, hogy néhány teremben tárlatot rendeznek be a kastély múltjával kapcsolatosan, illetve hely- és családtörténeti kiállítást, amelyek állandó jelleggel látogathatóak lesznek. Soós Zoltán azt is elmondta,

szívesen együttműködnének az egykori tulajdonos leszármazottaival, amennyiben a család szeretne valamilyen szerepet vállalni a kastély újrahasznosításában.

A mezőzáhi Ugron-kastély a falu feletti dombon áll Marosludas és Nagysármás között.